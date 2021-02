La revelación de De la Cruz: "Entré en un pozo al punto de querer dejar el fútbol"

Nicolás De la Cruz

Nicolás De la Cruz, hoy una de las grandes figuras de River, reveló a propósito del comportamiento de los hinchas sobre todo en las redes sociales que estuvo a punto de dejar el fútbol.

“Muchas veces hay críticas que son muy fuertes y hieren a la persona. La opinión es parte de esto, pero cuando se meten en temas personales es difícil. He sufrido mucha discriminación en el Sub 20, cuando me tocó errar un penal y quedar afuera, mucho acoso por parte de las redes por parte que tiene perfiles truchos, y siendo joven pega mucho. Luego llegué a River y las cosas no me salían bien, se hablaba del porcentaje que había pagado el club y de que yo no rendía”, contó el uruguayo de 23 años en entrevista con Líbero.

“Son momentos de calentura que parece que estás en un pozo y decís para qué, por qué, preguntas que son muy difíciles. Pero miraba para el costado y tenía a mi hija, mi señora y motivos por los cuales luchar”, agregó el hermano de Carlos Sánchez, quien fue resistido en su llegada al millonario.