La palabra de Juan Román Riquelme

Román, desde el predio de Boca en Ezeiza, habló en ESPN F90 sobre lo ocurrido: "Para mí siempre es buen momento para hablar de fútbol. Los chicos tuvieron una discusión y ahora tienen que reflexionar, nada más. El primer tiempo no jugamos bien y en el segundo tiempo el equipo lo hizo muy bien. Podíamos jugar todo el día que no íbamos a hacer el gol. Me dio la misma sensación que cuando jugamos vs. Corinthians. Me dio felicidad ver a los chicos de inferiores entrar como entraron el otro día, eso quiere decir que las cosas van bien".

"No soy del Consejo, soy el vicepresidente. Estoy contento con ellos más allá que vayan todas las cachetadas para ellos, están cuidando mucho al club. Tuve la suerte de ser jugador de fútbol y las discusiones se dan en los entrenamientos, en un reducido que te pegás una patada, un insulto... En un partido oficial es raro porque siempre estás enojado con el rival, te peleás con el contrario. Pero es momento de que los chicos piensen y ya está, hay que seguir para adelante. No estuve ahí adentro de la manga y no sé qué pasó. Me sorprende que ustedes se enteren de todo, porque fui muy tarde al hotel, ja. Fui jugador, todos cometimos errores. Lo que pasa en el vestuario, queda en el vestuario, pero no deja de ser raro porque mayormente pasa en una práctica. En un partido te la agarrás con el rival. Los chicos tienen que pensar y reflexionar. Esperemos que no se vuelva a repetir. Estamos contentos porque no es fácil salir a jugar el segundo tiempo, el primero nos costó mucho. El equipo de local viene haciendo las cosas muy bien", manifestó JRR.

Qué dijo Riquelme de la negociación con Agustín Rossi

"Cuando aceptamos la propuesta de Monterrey por Andrada, tuvimos que aguantar una semana que nombren a 10, 15 arqueros. Con Miguel Russo y la gente del Consejo estábamos seguros que el arquero iba a ser Rossi. Cuando salen bien las cosas que uno decide, a uno lo pone contento. Para nosotros no hay problema, son cosas del fútbol. Empezamos a hablar a finales de marzo, ofrecimos renovar hasta 2026 porque estamos con ilusión que se quede con muchos años. El representante nos dio su respuesta y pensamos que se había equivocado. Nos sentamos, movimos los números para hacer un esfuerzo grande, hace 20 días hicimos un esfuerzo muy importante. Con ilusión que nos diga que sí, nos comunicó que no va a renovar. Lo vamos a disfrutar hasta el 30 de junio y nos da felicidad que la gente lo trate con cariño", expresó Román.

Riquelme sobre Hugo Ibarra y su continuidad como DT

"¿Hasta cuándo tiene contrato Ibarra? Fin de año, entonces las cosas están claras. Viene de la Reserva, ganó dos campeonatos y se tiene merecido el lugar en el que está. Se lo ganó, estamos contentos con él. Quisiéramos jugar de visitante como lo hacemos de local. Pero sabíamos que íbamos a sentir el golpe de quedar afuera contra Corinthians, la ilusión era muy grande. Cuando quedás afuera de una competición importante, lo sentís. No pensamos en la Libertadores 2023, pensamos en ganar mañana. Estamos contentos con el técnico y con el plantel", dijo el vice de Boca.

Riquelme sobre la dura lesión de Exequiel Zeballos

"Para nosotros es muy triste la lesión de Zeballos. Es sorprendente cómo lo quieren todos, sus compañeros, la gente que trabaja en el club. La patada fue muy fuerte, terminó lastimándolo. Pero de todo se aprende, estaba jugando inocentemente y no vio el camión que venía del costado, cruzó en bicicleta sin mirar. Son cosas que duelen, va a triunfar en nuestro club y después se va a ir a Europa porque tiene muchas condiciones. Que se tome el tiempo necesario para que vuelva a disfrutar de defender nuestra camiseta. ¿Refuerzos? Tenemos a Langoni y venimos de ser campeones del fútbol argentino, es un buen momento para que los chicos crezcan", comentó.

Riquelme sobre el pase frustrado de Edinson Cavani

"Hace dos años y medio que hablo con Cavani, se ha hablado mucho pero él fue muy claro conmigo, me dijo que tenía todo arreglado con Villarreal. Explotó la bomba de que viajaba a Buenos Aires. Son estrellas, como Chiquito Romero. Cuando tenemos esa posibilidad no lo dudamos, para que nuestro plantel tenga más jerarquía y los chicos de inferiores aprendan de esa clase de jugadores", reveló.

Racing-Boca: así salió Carlos Zambrano al segundo tiempo

El Pipa y el defensor peruano se agarraron a trompadas camino al vestuario y es por eso que el zaguero volvió con la cara golpeada a jugar el segundo tiempo. Por otro lado, Benedetto también lució un rasguño en el cuello.

Boca: qué partidos se perderán Zambrano y Benedetto

El club ya lo hizo oficial en sus redes sociales: Boca sancionará a Zambrano y Pipa Benedetto con dos partidos, es decir, no formarán parte de los concentrados contra Rosario Central ni contra Defensa y Justicia.