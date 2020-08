Rogelio Funes Mori cree que se contagió de coronavirus en un supermecado

FunesMori

Rogelio Funes Mori, delantero de Rayados de Monterrey, cree que se contagió de coronavirus en junio pasado en un supermercado, señaló hoy la prensa de México.

"Las cosas pasan, me cuidaba mucho, únicamente iba al supermercado y seguramente me contagié ahí. Hay que tomar conciencia, saber que te puede suceder y sigo cuidándome para que no vuelva a pasar", afirmó el ex futbolista de River quien dio positivo asintomático de Covid-19 hace casi dos meses.

Sobre sus vivencias tras contagiarse, el goleador aseguró: "Al principio es difícil porque te perdés varias semanas de prácticas cuando estás infectado y tenes que hacer reposo", publicó el periódico Medio Tiempo.

Por otro lado, Funes Mori se refirió al episodio en el cual sus compañeros Hugo González y Dorlan Pabón incumplieron la cuarentena por una fiesta de cumpleaños: "Los dos aprendieron de lo que hicieron. Saben que tenemos que dar el ejemplo. El club ya tomó las medidas y está todo solucionado".

Fuente: Télam