Russo: "Con Villa venimos trabajando en lo humano, que es lo que más nos importa"

Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca, no esquivó las consultas acerca de la situación de Sebastián Villa en el equipo, futbolista denunciado por su ex pareja por violencia de género y que se encuentra en medio de un proceso judicial.

"Más allá de lo legal, el caso de Sebastián lo venimos trabajando con él en lo humano, que es lo que más nos importa. Como grupo de trabajo que comando y en conjunto con Román (Riquelme) y el Consejo de Fútbol estuvimos siempre cerca de él buscando lo mejor a nivel humano, por fuera de lo legal", explicó Russo en conferencia de prensa.

"A pesar de que nos agarró en pandemia, nos obligó a repensar muchas cosas, especialmente para prevenir este tipo de casos, con un trabajo en conjunto con los psicólogos del club relacionado a todo lo que es violencia. Es muy fácil poner una norma y castigar, la idea es educar, prevenir y estamos en una etapa que para Boca es muy importante. Eso nos va a dar las formas para que estas situaciones no vuelvan a pasar en Boca. Tenemos que cuidar a los chicos y trabajar con ellos porque vivimos en una sociedad violenta y, si de algo sirve todo esto, será para enfocar lo que no queremos como club hacia el futuro", agregó el entrenador.

El entrenador comentó además que aguardará por los tiempos de la justicia y continuará la decisión de que no juegue de manera oficial: "Sebastián entrenó siempre. Si lo uso en un entrenamiento o un partido amistoso no difiere en nada de lo que pensamos y buscamos. Nosotros vamos a lo humano, que es lo que nos interesa. En ese sentido estamos muy conformes de la forma en la que lo hemos manejado. Después, hay tiempos que nos exceden y somos muy cautos, por eso no decimos nada".