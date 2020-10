La Selección y un amor adolescente

Correa y Messi

Lionel Scaloni DT y el equipo nacional recién se están conociendo, más allá de la experiencia en la pasada Copa América. Se dieron un par de besos, parece que hay química, pero es muy rápido para hablar de matrimonio o de pasar la vida juntos.

Esta columna no intenta ser desestabilizadora, pero sí decide no subirse al tren de la euforia. Dos triunfos en el bolsillo en igual cantidad de presentaciones, no te llevan al Mundial, pero te acercan. Sin embargo, los rendimientos, no deben ser tapados por los resultados.

El pasado reciente

¿Mejoró la selección respecto del partido con Ecuador? Sin dudas. La última postal muestra un muy buen segundo tiempo en La Paz, que derivó en un triunfo histórico frente a Bolivia. Lo anterior fue una producción olvidable ante Ecuador. Es decir, la vara de crecimiento estaba muy baja.

¿Estaremos siendo muy exigentes? Puede ser. Depende cuál es el objetivo final. ¿Llegar al Mundial o armar un equipo para pelear el título en Qatar?

Si la opción es esta última, Paulo Dybala no puede estar fuera de los 11 titulares. Hoy, Lionel Messi es el mejor de todos, pero es difícil imaginar que sostenga dos temporadas más este nivel y, con 35 años, su explosión, inevitablemente, será inferior a la actual.

Está clarísimo que para ganar el Mundial, primero hay que jugarlo y para eso debés sumar puntos en las eliminatorias. Sin embargo, esa cosecha no debe obnubilarte.

¿Qué tiene la Argentina y que debe buscar?

En ese amor adolescente de Scaloni con la selección, el DT encontró varias cosas. Eligió a Leandro Paredes de 5, enviando un mensaje claro: mí equipo quiere tener la pelota y jugarla bien.

También puso a Lucas Ocampos por encima de Ángel Di María y a Lautaro Martínez por arriba de Kun Agüero. En resumen, con hechos, les dijo a los históricos "no les cierro la puerta, pero apuesto al recambio".

Pulgar para arriba allí para el entrenador.

¿Dónde más la selección tiene que dar un salto de calidad?

En la defensa. Y no hay muchos más nombres para elevar el nivel. Armani, Montiel, Martínez Quarta, Otamendi o Pezzella y Tagliafico alcanzan para que Ecuador y Bolivia no molesten, pero dejan dudas de cara a duelos con potencias mundiales. Tendrán exámenes más exigentes cuando a nivel sudamericano toque marcar a Neymar, Firmino o Duvan Zapata, por ejemplo.

Apariciones estelares

Exequiel Palacios fue la figura frente a Bolivia. Tan bien jugó que es difícil entender cómo no tiene un lugar fijo en su equipo en Alemania. Literalmente, estuvo en el nivel que mostró en River, antes de emigrar. Lucas Martínez Quarta, otro ex millonario, también aprobó el examen, especialmente, con Ecuador.

Lautaro y Ocampos son los otros que se llevaron en el bolso de regreso a Europa un sentimiento aún más grande que, para Scaloni, son titulares.

Messi fue más líder que desequilibrante. Marcó el gol de la victoria ante Ecuador y se hizo cargo del equipo en la altura.

Con ellos la ilusión está, el amor crece, pero el romanticismo no debe bajar para llegar al altar.