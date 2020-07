Simeone: "No entreno para que me valore la gente, lo hago para que gane mi equipo"

Simeone defendió al VAR y la polémica con el Real Madrid.

Diego Simeone, entrenador de Atlético Madrid, aseguró hoy que no trabaja para su valoración personal sino para que su equipo triunfe. "No entreno para que me valore la gente, lo hago para que gane mi equipo", dijo Simeone en conferencia de prensa.

El Cholo confía en terminar la temporada "de la mejor manera" este domingo, en la última jornada de la Liga de España, ante Real Sociedad, para después "descansar" y pensar en la 'Champions'.

"Estamos terminando una liga muy difícil, donde pasamos por distintas etapas, y creo que el rebelarse a las situaciones de dificultad en enero nos generó hacernos fuertes para seguir la línea que el equipo siempre ha marcado y engancharnos como hizo el equipo en la segunda vuelta de la competición", analizó.