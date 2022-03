Sorteo Mundial Qatar 2022: Por qué Argentina (y todos) quieren jugar en el Grupo B

Cómo están los bombos para el sorteo del Mundial

Luego de que México y Estados Unidos clasificaran en las Eliminatorias de Concacaf este miércoles, ya hay 29 seleccionados clasificados a la Copa del Mundo y los bombos están compuestos de la siguiente manera:

Bombo 1: Qatar (anfitrión), Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, Portugal y España

Bombo 2: Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Dinamarca, Uruguay, México y Estados Unidos

Bombo 3: Irán, Japón, Serbia, Senegal, Marruecos, Polonia, Túnez y Corea del Sur

Bombo 4: Arabia Saudita, Camerún, Canadá, Ghana y Ecuador

Cuándo es el sorteo del Mundial Qatar 2022 y a qué hora

La FIFA anunció que el sorteo para definir los grupos de la Copa del Mundo está programado para 1 de abril de 2022, a las 13 horas de la Argentina.

Para la fecha, que ya es oficial, no estarán todos los equipos clasificados, toda una rareza: faltan los Repechajes Intercontinentales (Perú vs. Australia/Emirates Árabes Unidos y Costa Rica vs. Nueva Zelanda) y un clasificado europeo (Gales vs. el ganador de Ucrania/Escocia).