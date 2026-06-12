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Un futbolista de Newell's sufrió un grave accidente que derivó en una tragedia

Saúl Salcedo viajaba rumbo a Paraguay cuando chocaron dos vehículos sobre la Ruta Nacional 11, en Resistencia. El defensor paraguayo sufrió fracturas y deberá ser operado.

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Saúl Salcedo

Saúl Salcedo, futbolista paraguayo de Newell´s, protagonizó un accidente en el que murió una persona. (Fotos: DiarioNorte y Newell´s)

El defensor paraguayo Saúl Salcedo, jugador de Newell’s Old Boys, protagonizó este viernes un trágico accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 11, en la provincia de Chaco. Como consecuencia del violento choque frontal entre dos vehículos, una persona murió y otras tres resultaron heridas, entre ellas el futbolista, que sufrió fracturas y deberá ser operado.

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El siniestro ocurrió a la altura de Resistencia cuando Salcedo viajaba junto a su familia con destino a Paraguay, donde tenía previsto incorporarse a préstamo a un nuevo club para la próxima temporada.

De acuerdo con las primeras informaciones, el choque se produjo entre dos vehículos que impactaron de frente por causas que todavía son investigadas por las autoridades.

La violencia de la colisión provocó importantes daños materiales y obligó a desplegar un operativo de emergencia en la zona. Personal policial, ambulancias y equipos de rescate trabajaron durante varias horas para asistir a las víctimas y determinar las circunstancias del hecho.

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El lugar del accidente. Foto: gentileza Diario Norte.

El lugar del accidente. Foto: gentileza Diario Norte.

Al momento del accidente se registraban lluvias y lloviznas en distintos sectores de la Ruta Nacional 11, una condición climática que podría haber influido en la visibilidad y en el estado de la calzada. Sin embargo, los investigadores aún no establecieron oficialmente qué provocó el choque fatal.

Qué dijo Newell’s sobre el accidente de Saúl Salcedo

Tras conocerse la noticia, Newell’s emitió un comunicado oficial para informar la situación del futbolista paraguayo. “Durante este viernes por la mañana, Saúl Salcedo protagonizó un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 11 en la provincia de Chaco”, indicó la institución rosarina.

El club también precisó que el defensor se encontraba viajando por vía terrestre hacia Paraguay para concretar una incorporación a préstamo en otra institución y que al momento del hecho estaba acompañado por su familia.

Además, Newell’s expresó su acompañamiento al jugador y aseguró que seguirá de cerca su evolución médica, al tiempo que comunicará cualquier novedad a través de sus canales oficiales.

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El estado de salud de Saúl Salcedo

Según trascendió en las últimas horas, Salcedo sufrió diversas fracturas como consecuencia del impacto y deberá someterse a una intervención quirúrgica.

A pesar de la gravedad del accidente, trascendió que médicas señalaron que el futbolista se encuentra fuera de peligro y permanece bajo observación.

El defensor paraguayo, de 28 años, tenía todo acordado para continuar su carrera en Libertad de Paraguay, club al que iba a incorporarse a préstamo procedente de Newell’s. La operación quedó ahora supeditada a su recuperación física tras el grave episodio ocurrido en territorio chaqueño.

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