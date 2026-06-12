Un futbolista de Newell's sufrió un grave accidente que derivó en una tragedia

accidenrte-salcedo.jpg_815021172 El lugar del accidente. Foto: gentileza Diario Norte.

Al momento del accidente se registraban lluvias y lloviznas en distintos sectores de la Ruta Nacional 11, una condición climática que podría haber influido en la visibilidad y en el estado de la calzada. Sin embargo, los investigadores aún no establecieron oficialmente qué provocó el choque fatal.

Qué dijo Newell’s sobre el accidente de Saúl Salcedo

Tras conocerse la noticia, Newell’s emitió un comunicado oficial para informar la situación del futbolista paraguayo. “Durante este viernes por la mañana, Saúl Salcedo protagonizó un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 11 en la provincia de Chaco”, indicó la institución rosarina.

El club también precisó que el defensor se encontraba viajando por vía terrestre hacia Paraguay para concretar una incorporación a préstamo en otra institución y que al momento del hecho estaba acompañado por su familia.

Además, Newell’s expresó su acompañamiento al jugador y aseguró que seguirá de cerca su evolución médica, al tiempo que comunicará cualquier novedad a través de sus canales oficiales.

El estado de salud de Saúl Salcedo

Según trascendió en las últimas horas, Salcedo sufrió diversas fracturas como consecuencia del impacto y deberá someterse a una intervención quirúrgica.

A pesar de la gravedad del accidente, trascendió que médicas señalaron que el futbolista se encuentra fuera de peligro y permanece bajo observación.

El defensor paraguayo, de 28 años, tenía todo acordado para continuar su carrera en Libertad de Paraguay, club al que iba a incorporarse a préstamo procedente de Newell’s. La operación quedó ahora supeditada a su recuperación física tras el grave episodio ocurrido en territorio chaqueño.