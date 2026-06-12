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El delicado momento de Bautista Cuiña tras ser acusado de pegarle a Juanita Tinelli: "Está en..."

Amalia Granata brindó detalles sobre el estado en el que se encuentra Bautista Cuiña tras la denuncia por violencia presentada por su expareja, Juanita Tinelli.

12 jun 2026, 16:44
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Bautista Cuiña y Tinelli (1)
Bautista Cuiña y Tinelli (1)
Bautista Cuiña y Tinelli (1)

Mientras la investigación judicial avanza tras la denuncia que Juanita Tinelli presentó contra Bautista Cuiña, continúan apareciendo testimonios y versiones cruzadas sobre el episodio que habría tenido lugar durante la madrugada del viernes en un boliche de la Costanera porteña.

En ese contexto, Amalia Granata se pronunció sobre la situación y reveló cómo estaría viviendo el joven las horas posteriores a la acusación. La diputada, que aseguró tener vínculo con su entorno familiar, habló del tema en Intrusos (América) y describió un escenario de fuerte conmoción para el exnovio de la hija de Marcelo Tinelli.

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Yo le aconsejé que la denuncie, pero él no quiere. Él está en shock. Imagínense. Es una persona que no está en el medio. Se levantó hoy después de haber salido con sus amigos y se ve en todos los programas de televisión siendo acusado de golpeador ”, expresó la panelista.

Además, Granata salió en defensa de Cuiña y sostuvo que la denuncia generó un profundo malestar en su círculo más cercano. No está bueno que acusen a tu hijo de golpeador cuando no lo es, afirmó al referirse al impacto que la situación habría tenido en la familia del joven.

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Qué dijo Amalia Granata sobre el episodio de Juanita Tinelli y Bautista Cuiña

En su descargo en Intrusos (América TV), Amalia Granata aportó detalles sobre la secuencia que, según le habrían relatado desde el entorno de Bautista Cuiña, se produjo en el interior del local bailable donde ocurrieron los hechos que hoy son materia de investigación.

La diputada explicó que el joven compartía una mesa junto a un grupo de amigos cuando Juanita Tinelli se acercó al lugar acompañada por otro hombre, situación que habría generado un incómodo cruce entre ambos.

Él estaba en un boliche. Se saca una mesa con sus amigos. Ella va a donde está la mesa de él con otro muchacho y se empieza a besar adelante de él. Él se acerca y le pide que por favor se retire, que es la mesa en la que está con sus amigos. Ahí ella se pone un poco nerviosa y lo rasguña ”, contó.

Siguiendo esa versión, Granata afirmó que Cuiña habría sufrido lesiones superficiales durante el altercado y optó por retirarse para evitar que el episodio escalara frente a los presentes. “Él tiene los rasguños. Él decide irse del boliche para que no sea un escándalo. La familia de él está tranquila porque en el lugar hay cámaras ”, agregó.

Al analizar el vínculo sentimental que mantuvieron, la legisladora consideró que la dinámica entre ambos estaba marcada por permanentes conflictos: Es una relación tóxica.

“Después de que trascendiera la denuncia”, reveló que, una vez que el caso tomó estado público, habría existido contacto entre Marcelo Tinelli y los familiares del joven involucrado.

Mientras tanto, la causa continúa su curso y la Justicia avanza con distintas medidas para reconstruir lo sucedido. Entre ellas figuran el análisis de registros audiovisuales obtenidos en el establecimiento y la toma de declaraciones a personas que estuvieron presentes esa noche.

Por ahora, Bautista no realizó declaraciones públicas sobre la denuncia presentada por su expareja, por lo que todas las miradas permanecen puestas en el avance de la investigación y en las pruebas que puedan incorporarse al expediente.

Juanita Tinelli y Bautista Cuiña

     

 

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