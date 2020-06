Tevez continúa, al menos, hasta diciembre: "Voy a seguir en Boca, quiero ganar la Copa Libertadores"

Carlos Tevez y su futuro.

Carlos Tevez eligió Radio La Red AM910 para hablar de su futuro en Boca: finalmente el Apache comunicó que.seguirá en el club al menos por seis meses más. En diálogo con "De una", dejó varias declaraciones para remarcar.

Pero antes de hablar de su futuro como jugador, se refirió al parate de coronavirus: "Lo que viene va a ser complicado, va a ser difícil seguir con la dinámica que veníamos. Nos tenemos que adaptar a donde nos lleve esta pandemia. Hay gente que se está muriendo y la está pasando realmente mal. Es complicado pensar en cómo va a volver el fútbol, sería egoísta".

"Con Román la última vez que hablé fue cuando me felicitó por el campeonato. Los que están en la negociación son Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y el Chelo Delgado. El que habla con ellos es Adrián Roucco, mi representante", comenzó Carlitos.

Sobre los dichos de sus excompañeros acerca de que era un "exjugador" cuando volvió de China, relató: "Obvio que me llegó y a uno le molesta, pero tiene que quedar puertas adentro. Si tenemos diferencias en el contrato, no lo tenemos que hacer público. Igual mucho no tenemos que arreglar, siempre lo dije. Uno tiene su postura y la otra parte tiene la suya".

"No pasa nada, uno entiende la situación. Yo me quiero ir bien de Boca y no me quiero ir peleado con absolutamente nadie. Tampoco voy a dejar que me falten el respeto, obvio. Queda acá, lo hablaremos por privado y si me tienen que decir algo, que me lo digan. Voy a seguir, quiero tener otra chance en la Libertadores. Aceptamos sin ningún problema lo que ellos propusieron. Sigo en Boca y ahora hay que esperar la respuesta de Boca. Hay algunos cambios en el contrato, que es hasta diciembre. Ya no se firma más por un año, sino que se firma por seis meses. Después veré si me retiro, si sigo en Boca, o si vuelvo a Corinthians o West Ham", confirmó el Apache.

"Debido a la crisis del coronavirus, decidí donar todo mi contrato a una organización sin fines de lucro, contrato y prima. Me van a tener que prestar ustedes para la nafta. Para las ollas populares, para la gente que necesita producir la vacuna. Dejar en el contrato a dónde va a ir. No quiero ver nada de plata, sino que directamente vaya ahí", relató.

"En Boca rendís prueba en todo momento. Si vuelvo a Europa, iría al West Ham, al menos para que me aplaudan seis meses, ja. Miguel es una persona muy tranquila, humilde y hace sentir a todos muy cómodos, me volví a sentir importante", finalizó.