Un futbolista envió a su hermano a su propia boda para fichar en un club

El equipo sueco le pidió al delantero que se incorporara lo antes posible debido a que la liga en el país nórdico ya ha comenzado. Ante esta situación, Buya Turay se vio obligado a partir rumbo a su nuevo destino. Lo curioso es que el jugador no canceló ni pospuso la boda: mandó a su propio hermano para que ocupara su lugar en la celebración para que pudiera realizarse.

Las declaraciones del jugador que envió a su hermano a su propia boda

“Nos casamos el 21 de julio en Sierra Leona. Pero no estuve allí porque el Malmö me pidió que viniera antes. Hicimos las fotos por adelantado. Así que parece que estuve allí, pero no fue así. Mi hermano tuvo que representarme él mismo en la boda”, declaró Buya Turay al Aftonbladet, el periódico más leído de Suecia.

“Voy a intentar llevarla ahora a Suecia y a Malmö para que esté cerca de mí. Vivirá aquí conmigo. Primero ganaremos la liga y luego me iré de luna de miel en diciembre”, bromeó el futbolista.