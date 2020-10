Viejitos copados: El secreto de Tévez, Nadal y Scola para seguir vigentes

Tevez y Messi, dos atletas de elite que se cuidan al máximo en su alimentación.

“Los aportes de la nutrición, la traumatología, la kinesiología aplicada a las lesiones, los tipos de campo de juego, la educación física, la psicología, la colaboración de la neurociencia, son elementos fundamentales para que los deportistas puedan permanecer más tiempo en la alta competencia”, resume el respetado psicólogo Jorge Rocco a A24.com.

El testimonio actúa de disparador para entender la vigencia de los viejitos copados. Carlos Tevez es el jugador más influyente de Boca a los 36 años. Lionel Messi (a los 33) y Cristiano Ronaldo (con 35) son el 1 y el 2 del mundo. Luis Scola es el goleador de la Liga Italiana de basquetbol con 40 años, con un promedio de 22 puntos anotados en los primeros 5 partidos en pandemia.

Novak Djokovik (33), Rafa Nadal (34) y Roger Federer (39) suman 57 torneos de Grand Slam y todos tienen muchas cosas para dar aún, incluyendo el gran Roger, que prevé su regreso al circuito para 2021. Así podríamos atravesar deportes encontrando ejemplos similares del dominio de la experiencia sobre la juventud.

¿Son mejores deportistas los de ahora que los de antes? ¿Son más profesionales? ¿Por qué la longevidad garpa? ¿Cuánto influye la alimentación?

Fiorella Vitelli es una de las nutricionistas más respetadas del país. A pedido de A24.com, resumió la alimentación de cada uno:

"Nadal come mariscos, frutas y vegetales en alta cantidad y cereales integrales. Muy poca carne y nada de queso ni estimulantes. Además, toma agua de mar filtrada".

Scola: no a las harinas, no azúcares, no lácteos. Come muy poca fruta y carnes rojas. Se alimenta con verduras, huevos, pescado, alimentos con grasas buenas como frutas secas, coco y palta. Tiene dos comidas al día.

Messi: variedad de cereales integrales, fruta y verduras agroecológicas de estación, frutos secos no tostados, aceite de oliva extra virgen, huevos y pescado fresco.

Cristiano Ronaldo: abundante vegetales, pescados, frutas, aceitunas, huevos y palta.

Federer: cereales integrales, frutas y vegetales.

Tevez: se basó en achicar las pastas, las pizzas, el arroz y el pan. Consume más proteínas sin grasa, como pollo o pescado y también ingiere vegetales y frutas”.

Vitelli, luego, opinó: “En todos los casos hay un patrón que se repite: abundantes vegetales, grasas de buena calidad (palta, aceites, aceitunas, pescados, frutos secos), frutas y cereales integrales. Bajo consumo de harinas refinadas, azúcar, carnes rojas, lácteos y productos ultraprocesados, esos que están empaquetados en el supermercado. Todo es clave para evitar enfermedades crónicas y obtener un óptimo rendimiento. En el caso de Messi, lo llaman alimentación biológica ya que disminuye al máximo cualquier ingesta difícil de procesar fisiológicamente por nuestro organismo y consume todo aquello que lo nutre y lo potencia”, detalla la licenciada en nutrición, matrícula nacional 7490.

El doctor Francisco D’Angelo es cirujano traumatólogo con experiencia en diferentes equipos de fútbol y en tratar centenares de rugbiers y jugadoras de hockey. “La diferencia más grande viene de antes. En los años 80, los jugadores concentraban en Los dos Chinos, comían en la Munich bife de chorizo con puré, fiambre, queso y dulce, todo eso dos horas antes del partido. Después iban y corrían 90 minutos. Obvio, el rendimiento no era ideal”, señala el doctor, especialista en operaciones de rodillas. “Recuerdo, inclusive, propagandas de jugadores que fumaban en el vestuario”, agrega.

“Del 2000 para acá, se empezaron limar detalles finos, casi hasta la perfección. Cambiaron los métodos de entrenamiento y las técnicas quirúrgicas estiraron la vida útil de los deportistas. Antes, por ejemplo, se hacían pretemporadas de fondo y prácticas con mucho impacto. Ahora, se usan técnicas mucho más livianas, que cuidan las rodillas de los atletas, de esa manera bajan las chances de tener artrosis en el futuro”, describe el doctor.

Messi, Ronaldo, Tévez, Scola, Djokovic, Nadal y Federer tienen un talento privilegiado. Todos son excelentes profesionales, viven para el deporte y saben que, en los detalles, está lo extraordinario de sus tareas.

La opinión de expertos (Rocco, Vitelli y D’Angelo) nos ayudó a entender que, más allá de estos nombres, la medicina y el deporte se toman de la mano, hasta convertirse en un matrimonio indisoluble para aquellos que deseen tener una larga y exitosa vida de atleta.