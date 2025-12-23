Ian Lucas fue acorralado ante una pregunta sobre su presente con Evangelina Anderson y tuvo que confesarlo: "Es mi..."
El participante de Masterchef Celebrity fue parte de un evento en Vélez, en el que estuvo Wanda Nara, entre otros famosos. La pregunta que todos esperaban y la respuesta que sorprendió. Qué dijo.
23 dic 2025, 10:36
Ian Lucas fue acorralado ante una pregunta sobre su presente con Evangelina Anderson y tuvo que confesarlo: "Es mi..."
Ian Lucas volvió a quedar en el centro de la escena y no fue por una receta de MasterChef Celebrity (Telefe). El cantante protagonizó un momento incómodo y explosivo durante el evento de Fede Vigevani en el estadio de Vélez, cuando fue sorprendido con una pregunta directa sobre su vínculo con Evangelina Anderson, ante la mirada cómplice de Wanda Nara.
Todo ocurrió arriba del escenario, con miles de personas alentando y varios famosos entre los invitados, como La Joaqui y Emma Demichelis, la hija de Evangelina. Tras un juego con una pelota de básquet, Vigevani no dudó y lanzó la pregunta que todos querían escuchar: “Wanda, todo el Vélez y yo queremos saber… ¿qué está pasando con Evangelina Anderson?”
La reacción de Ian Lucas fue inmediata: silencio absoluto, sonrisa nerviosa y una mirada que lo dijo todo. Para aliviar la tensión, Wanda Nara intervino con ironía: “A partir de ahora soy tu mejor amiga porque yo no te pregunté eso”, a lo que Ian respondió rápido: “Sí, fuiste vos. Ahora mi mejor amiga es Wanda”.
Finalmente, llegó la respuesta que encendió aún más los rumores. Sin dar demasiadas explicaciones, el participante de MasterChef Celebrity aseguró: “No, es mi compañera de MasterChef”.
La frase provocó una reacción inmediata del público, que no le creyó ni por un segundo. Ian sonrió, se mostró incómodo e incluso amagó con retirarse del escenario sin seguir hablando.
Lejos de dejar pasar el momento, Wanda redobló la apuesta con una frase sugerente: “Y entre panqueque y panqueque…”, mientras Fede Vigevani cerró con otra consulta picante: “Bueno, el día de mañana ya se sabrá, ¿o no, amigo?”.
Los rumores entre Ian Lucas y Evangelina Anderson vienen creciendo desde el inicio de MasterChef Celebrity. El cantante, de 26 años, ya había dicho públicamente que no le molesta la diferencia de edad con la modelo, de 42, y que se llevan “muy bien”. Tras el episodio en Vélez, quedó claro que la historia sigue abierta… y que nadie cree que se trate solo de una simple compañera de reality.
Embed
Qué problema de salud preocupa a Evangelina Anderson en medio de los rumores con Ian Lucas
En medio de los crecientes rumores de romance con Ian Lucas, Evangelina Anderson atraviesa un momento de profunda preocupación personal. La modelo habló con su amiga Majo Martino para SQP (América TV) y aclaró una versión que había comenzado a circular en redes sociales, donde se aseguraba que pasaría fin de año en Punta del Este junto al joven youtuber.
Evangelina desmintió de manera tajante ese trascendido y explicó que su prioridad hoy pasa por la salud de su mamá, Silvia Balzano, quien atraviesa un problema médico que requiere controles permanentes y su constante atención. Por ese motivo, dejó en claro que no tiene previsto viajar ni realizar planes festivos, ya que su foco está puesto en acompañar a su familia en este momento sensible.
Lejos de la euforia mediática que rodea su presente en MasterChef Celebrity, Anderson remarcó que vive esta etapa con cautela y preocupación, y que cualquier decisión personal o laboral está atravesada por la situación de salud de su madre, un tema que hoy la mantiene en vilo y lejos de las especulaciones románticas.
“Estoy hablando con ella (por Anderson) en este momento, no está mirando el programa pero le digo: ¿Es verdad que te vas con Ian? Están preguntándolo al aire. Y me dice: 'Amiga, ¿es joda? ¿A dónde me voy a ir? Tengo a mis papás que son grandes y a mis hermanos'”, comentó con total firmeza Evangelina ante la consulta de la panelista.