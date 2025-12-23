Ian Lucas fue acorralado ante una pregunta sobre su presente con Evangelina Anderson y tuvo que confesarlo: "Es mi..."

La frase provocó una reacción inmediata del público, que no le creyó ni por un segundo. Ian sonrió, se mostró incómodo e incluso amagó con retirarse del escenario sin seguir hablando.

Lejos de dejar pasar el momento, Wanda redobló la apuesta con una frase sugerente: “Y entre panqueque y panqueque…”, mientras Fede Vigevani cerró con otra consulta picante: “Bueno, el día de mañana ya se sabrá, ¿o no, amigo?”.

Los rumores entre Ian Lucas y Evangelina Anderson vienen creciendo desde el inicio de MasterChef Celebrity. El cantante, de 26 años, ya había dicho públicamente que no le molesta la diferencia de edad con la modelo, de 42, y que se llevan “muy bien”. Tras el episodio en Vélez, quedó claro que la historia sigue abierta… y que nadie cree que se trate solo de una simple compañera de reality.

Qué problema de salud preocupa a Evangelina Anderson en medio de los rumores con Ian Lucas

En medio de los crecientes rumores de romance con Ian Lucas, Evangelina Anderson atraviesa un momento de profunda preocupación personal. La modelo habló con su amiga Majo Martino para SQP (América TV) y aclaró una versión que había comenzado a circular en redes sociales, donde se aseguraba que pasaría fin de año en Punta del Este junto al joven youtuber.

Evangelina desmintió de manera tajante ese trascendido y explicó que su prioridad hoy pasa por la salud de su mamá, Silvia Balzano, quien atraviesa un problema médico que requiere controles permanentes y su constante atención. Por ese motivo, dejó en claro que no tiene previsto viajar ni realizar planes festivos, ya que su foco está puesto en acompañar a su familia en este momento sensible.

Lejos de la euforia mediática que rodea su presente en MasterChef Celebrity, Anderson remarcó que vive esta etapa con cautela y preocupación, y que cualquier decisión personal o laboral está atravesada por la situación de salud de su madre, un tema que hoy la mantiene en vilo y lejos de las especulaciones románticas.



“Estoy hablando con ella (por Anderson) en este momento, no está mirando el programa pero le digo: ¿Es verdad que te vas con Ian? Están preguntándolo al aire. Y me dice: 'Amiga, ¿es joda? ¿A dónde me voy a ir? Tengo a mis papás que son grandes y a mis hermanos'”, comentó con total firmeza Evangelina ante la consulta de la panelista.