Ian Lucas recordó los duros detalles del peor momento de su vida: "Me despertaba ahogado"

Ian Lucas se consagró como el ganador de la última edición de MasterChef Celebrity (Telefe) y en medio del gran momento profesional que vive recordó su historia familiar y también los momentos complicados que pasó a nivel personal.
El último ganador de MasterChef Celebrity recordó el mal momento que le tocó atravesar tiempo atrás pese al éxito. "La salud mental es re importante", profundizó.
En una charla íntima con Grego Rossello, el cantante e influencer abrió su corazón y comentó cómo en un año de sumo éxito como fue el 2023, él no la pasó para nada bien a nivel emocional.
"La salud mental es re importante. Yo caí en depresión, tuve que tomar ansiolíticos, no podía dormir de noche, me despertaba ahogado. Cosas personales que me pasaron y hoy en día bajé ese nivel", comentó con sinceridad.
Y agregó: "Era todos los días pa, pa, pa pero estoy feliz. Estoy disfrutando mucho más pero a raíz de todo lo que hice el tiempo anterior es que hoy en día puedo distrutar un poco más también".
Además, habló de su historia familiar y sus inicios en las redes, producto de un escape por la separación que atravesaban sus padres: “Cuando yo empiezo fue la distracción de la separación de mis papás. Agarré una compu que estaba matada y en ese momento no había stream no había nada y hacía video respuesta para distraerme”, confesó.
“Mis papás se peleaban mucho en casa y mi hermano era chiquito, me tocó ocupar un rol con él. Hacía eso para distraerme y empezó a viralizarse y a raíz de eso me empezaron a llegar propuestas", continuó.
Ian Lucas comentó que con solo 13 años empezó a ganarse su dinero vendiendo entradas anticipadas de los boliches para adolescentes, lo le permitió ser independiente económicamente.
“Me ponían de vendedor de entradas anticipadas en la matiné. Iba a la esquina de Las Lomitas y vendía anticipadas y de eso me quedaba un porcentaje. Ahí empecé a ver que ganaba plata con eso y no le pedí más a mis papás y me hacía sentir bien porque quería comprarme la ropita para el sábado e iba y la compraba y mis cosas”, contó con orgullo.
Y recordó sobre esa época y la meta que tenía de poder ayudar a su familia: "Hasta que empecé a ganar más y más y dije que con eso podía ayudar a mi familia. Llegaba el momento de hacer una compra del supermercado y pagaba yo, eso me hacía sentir re bien. Mi objetivo siempre fue que mi familia esté bien y pueda tener un futuro distinto, eso lo cumplí mucho después y siempre dije que todo lo que vino después de eso fue un plus".
Evangelina Anderson no anduvo con demasiadas vueltas cuando fue consultada por Ian Lucas por las cámaras de LAM (América Tv) y dejó en claro su postura acerca de cómo está la relación.
La modelo fue contundente al marcar distancia respecto al influencer y cerrar cualquier especulación sobre el tema: "No tengo relación, no quiero hablar más de él y no quiero que le pregunten por mí", aseguró concreta.
Según explicó, su postura también responde a una decisión de respeto hacia el presente del influencer tras su paso por MasterChef Celebrity (Telefe), evitando que su nombre vuelva a cruzarse en ese contexto y comentó que cuenta con varias propuestas laborales tras su paso por el reality gastronómico, las cuales está analizando.