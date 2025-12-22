Revelaron un patrón preocupante en el novio de Wanda Nara tras los testimonios de sus ex

La panelista también reveló que compartió esta información con la propia Wanda: “En su momento a Wanda le dije algunas cosas”.

Por último, cerró con una reflexión que dejó a todos atentos: “Es muy difícil, porque yo hablo con exparejas de él y dudo que sean todas despechadas. Todas coinciden”.

Por qué Wanda Nara no habla de Mauro Icardi tras el su llegada a la Argentina

Es sabido que Wanda Nara nunca se guardó nada. Durante meses, utilizó sus redes sociales para realizar descargos durísimos y exponer sin filtros el conflicto con Mauro Icardi. No obstante, lo que sorprendió esta vez fue su silencio total ante la llegada del delantero a la Argentina: ni una historia, ni un posteo, ni una indirecta. Nada.

La que dio una explicación sobre esta inesperada actitud fue Yanina Latorre, conductora de SQP (América TV). Según ella, el silencio de Wanda no responde a un estado de ánimo, sino que forma parte de una estrategia legal cuidadosamente diseñada.

“Los nuevos abogados de Wanda no la dejan hablar de todo esto”, aseguró Yanina en historias de Instagram. Además, aportó datos relevantes sobre el conflicto de alimentos que arrastran desde hace tiempo. De acuerdo con lo que relató, Icardi llevaba acumulados 14 meses de deuda en la cuota alimentaria. Antes de aterrizar en Buenos Aires, hizo un pago parcial para salir de la lista de deudores y así poder ingresar y salir del país sin trabas. Ese pago, sin embargo, cubriría únicamente cuatro meses de lo adeudado.

“Ella tiene intenciones de embargarle el sueldo del nuevo club donde vaya a jugar”, reveló Yanina, dejando en evidencia que la disputa judicial todavía está muy lejos de llegar a un cierre definitivo.

Por el momento, el abogado de la empresaria, Diego Palombo, habría decidido un giro completo en la estrategia: reducir al mínimo la exposición mediática y evitar cualquier tipo de declaración pública. La meta es clara: demostrar buena predisposición frente a la Justicia y facilitar el camino hacia un eventual acuerdo, lejos de los flashes y las cámaras.

