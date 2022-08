La respuesta de Diego Luciani a la recusación de Cristina Kirchner

El fiscal Diego Luciani expuso en su descargo que "es tan ilógico el motivo de recusación que me cuesta contestarlo", y agregó que "desde que empezaron los alegatos buscaron desacreditarnos".

“Trabajo como tantos otros fiscales en casos complejos, pero lo hago en pos de la verdad y no dejo que nadie interfiera en mi trabajo. Mi única motivación es llevar objetividad a los hechos”, continuó.

Fue enfático al decir que "jugar al fútbol, compartir un coro, un taller, ser socio de un club, entre tantos ejemplos, no implica que afecte la objetividad de la persona".

cristina-luciani.jpg Causa Vialidad: Cristina Kirchner recusó a otro juez y el fiscal Diego Luciani responderá el planteo contra él.

"Lo que verdaderamente existe es una intención de apartarme porque mi actuación no guarda relación con lo que esperan. Buscan debilitarme psicológicamente, han querido desprestigiar nuestra tarea profesional hablando de cosas personales”, sostuvo en su exposición.

También apuntó: “Las artimañas empleadas para intentar callarnos, son reiteradas no sólo conmigo y con el fiscal Mola, de quien me siento orgulloso de trabajar. Esta matriz la hemos visto en otras causas, la defensa de Lázaro Báez, que no era Villanueva, recusó al fiscal Abel Córdoba en la causa donde fue condenado a doce años de prisión, acusándolo de una maniobra inexistente”.

Además, el abogado de la vicepresidenta también recusó al juez Jorge Gorini, quien interviene en el litigio por la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Argumentaron el pedido en que el magistrado se reunió en dos oportunidades con la ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Cambiemos, Patricia Bullrich.

La defensa de Cristina recusó a otro juez en la causa Vialidad

A poco de comenzar la sexta jornada de alegatos, el letrado de la ex mandataria presentó una nueva recusación.

Esta vez fue contra el juez Jorge Gorini, basándose en una publicación del diario Página/12 en la cual se informó de encuentros del magistrado con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante el macrismo, a los que también asistió Gimenez Uriburu.

Carlos Alberto Beraldi señaló que busca "garantizar que el juicio se desarrolle conforme a las reglas del debido proceso legal" y aseguró: "No hay otro propósito".

jorge gorini - heraldo news.webp

"Es falso absolutamente decir que con una recusación uno no quiere contestar los cargos. Ya vamos a demostrar en el alegato que las imputaciones que se están efectuando en esta causa, con tanto énfasis, no son ciertas", sostuvo el abogado.

La respuesta del juez Jorge Gorini a su recusación

El juez Jorge Gorini explicó verbalmente las razones de sus visitas a Patricia Bullrich. Sobre la primera, explicó que “se habían difundido imágenes del ex vicepresidente Amado Boudou en pijamas al momento de su detención”.

“Ante la inminencia de que hubiera que detener a los condenados por la Tragedia de Once, solicité una visita a la ministra para que no ocurriera lo que había ocurrido y trascendieran fotografías de los detenidos en esas condiciones. Aquí hay abogados que intervinieron en ese proceso y pueden dar fe que no ha trascendido ninguna imagen de esas personas en el momento de la detención”, sostuvo.

Sobre la segunda reunión, justificó que había sufrido un “hecho de inseguridad muy sugestivo” en su propia contra, “con motivo” de su participación en la causa por presunto encubrimiento del atentado contra la AMIA.

Por ello, había pedido medidas de seguridad a la ministra de Seguridad del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, María Teresa Rodríguez.