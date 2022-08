“El entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y Lázaro Báez eran amigos íntimos, esto no está en discusión, no está controvertido. La misma Cristina Fernández lo admitió en su declaración indagatorio. También el actual presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, corroboró esa estrecha vinculación en su declaración testimonial, al manifestar que a Lázaro Báez se lo presentó Néstor Kirchner en el año 2003, 2004, en El Calafate, en circunstancias en que acompañó a Néstor, que estaba terminando su casa, y Lázaro Báez estaba allí, en el parque. Vamos a escuchar el audio”, introdujo Luciani, para dar paso al primer audio que se reprodujo en su alegato.

La declaración de Alberto Fernández en la causa Vialidad

alberto-comodoro-py-1024x663.jpg

A continuación, se reprodujo el diálogo del fiscal Diego Luciani con Alberto Fernández, en ocasión de la declaración testimonial del Presidente.

-Diego Luciani: ¿Me podría decir cuándo lo cruzó [a Báez], en qué circunstancias?

-Alberto Fernández: Estando en Calafate. Había ido con Néstor, que estaba terminando de hacer su casa y lo conocí a Báez ahí, en el parque, porque estaba haciendo una obra allí, en El Calafate.

-Diego Luciani: ¿Quién se lo presentó?

-Alberto Fernández: Yo estaba con Néstor.

-Diego Luciani: ¿Se lo presentó Néstor?

-Alberto Fernández: Sí. Yo estaba con Néstor, él se acercó a saludar y ocurrió el diálogo que comenté.

-Diego Luciani: ¿Esto cuando fue?

-Alberto Fernández: 2003, 2004, no tengo idea.

Durante esa audiencia, Diego Luciani protagonizó un cruce con Alberto Fernández, quien le preguntó si tenía problemas de comprensión. “No me falte el respeto”, le contestó entonces el fiscal.

En su alegato de hoy, después de ese extracto de la declaración testimonial del Presidente, el fiscal señaló que Kirchner y Báez eran socios. “Como veremos, no sólo eran amigos; también eran socios comerciales en una enorme cantidad de negocios que hicieron juntos”, remarcó Luciani.

¿Qué es la causa de Vialidad?

526fcef9-db53-45d1-b0d8-452c8185f0fd_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg Causa Vialidad: Cristina Fernández de Kirchner está acusada de ser la jefa de una “asociación ilícita” (Foto: Telam).

Cristina Fernández de Kirchner es juzgada por ser la supuesta jefa de una asociación ilícita que cometió delitos durante el kirchnerismo, entre ellos el direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de las constructoras del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

Según la acusación, en ese lapso se adjudicaron a los Báez 51 obras, el 80 % del total. Muchas de las cuales quedaron inconclusas, tuvieron sobreprecios o no eran necesarias.

Cabe recordar que todo se originó con la llegada de Cambiemos al Gobierno. Entre enero y febrero de 2016, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) realizó una auditoría de la obra pública licitada en Santa Cruz durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

En aquel momento, no se analizó si existían sobreprecios en las obras, pero sí se pudo determinar que hubo una “concentración de obras en un único grupo de empresas”, que pertenecían a Austral Construcciones, Del Curto Construcciones, Gotti y Loscalzo, Kank y Costilla y Sucesión de Adelmo Biancalani.

¿Quiénes son los imputados?

lazaro-baez-julio-de-vido-vialidad.jpg

Junto a la expresidenta son juzgados Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner. Los cuatro están detenidos.

Además, se juzga a otros ocho acusados que permanecen en libertad bajo fianza.

En el caso del empresario Lázaro Báez, ya tiene una condena a 12 años de prisión como autor de lavado de dinero agravado en dos oportunidades: en la expatriación y el reingreso de fondos; y en la compra de la estancia “El Carrizalejo”, en Mendoza.

Cuáles son los siguientes pasos en la causa Vialidad

La Corte Suprema rechazó poco antes de la feria judicial de invierno una serie de planteos de Cristina Kirchner contra la continuidad del juicio y las acusaciones en su contra.

Fuentes cercanas a la fiscalía anticiparon que el pedido de penas será “alto” y deslizaron que abarcarán, en distintos grados de responsabilidad, a la totalidad de los imputados.

La fiscalía anticipó que utilizará todas las jornadas que le asignó el tribunal, a razón de tres audiencias por semana. Luego de esa etapa, será el turno de las defensas, que dispondrán de una semana cada una para pronunciar sus alegatos.

No obstante, varios de los abogados defensores ya anunciaron que utilizarán menos tiempo que el autorizado, de modo tal que los tiempos de esa etapa podrían reducirse.

Una vez concluidos los alegatos de las defensas, la fiscalía podría pedir la palabra para etapa de “réplicas” y, a su vez, las defensas quedarían en ese escenario en condiciones de pedir “dúplicas” para responder al Ministerio Público.

Causa Vialidad: cuándo se espera la sentencia

cristina kirchner luciani.jpg

Finalmente, el tribunal oral federal número dos, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, ofrecerá a los imputados la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto.

Cuando el último de los acusados cumpla con ese trámite, el tribunal deberá emitir su decisión en esa misma jornada, según lo prevé el reglamento de los juicios orales. Ello, estiman las fuentes, ocurrirá a finales de noviembre próximo o durante el mes de diciembre.

Atento a la magnitud del juicio y la cantidad de acusados, los fundamentos del fallo se darán a conocer en el primer trimestre de 2023 y sólo entonces las partes estarán en condiciones de apelar la decisión de los jueces.

Cualquiera sea la decisión, el proceso ingresará en una etapa de apelaciones y recursos que se extenderá, en el cálculo más conservador, por no menos de un año para que exista un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal.

Esa no era la última instancia del juicio, pues todavía estará pendiente una decisión de la Corte Suprema –que no tiene plazos establecidos para un pronunciamiento-, como última revisora del fallo.