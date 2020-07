"Macri está muy tranquilo y nosotros no queremos impunidad para nadie", dice su abogado

Pablo Lanusse aseguró que el ex presidente "jamás recibió informes ilegales de inteligencia" (Foto: captura de TV).

El abogado del expresidente Mauricio Macri, Pablo Lanusse, se refirió este martes a la causa sobre presunto espionaje durante el gobierno anterior y aclaró que el ex mandatario no está involucrado. "Formalmente no tiene una imputación", afirmó.

En diálogo con Antonio Laje, por A24, el abogado agregó: "Hablé con él por esta causa y por las dos denuncias que hizo la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Mauricio está muy tranquilo y creemos que fue una buena decisión de la Cámara, de apartar a Federico Villena".

Lanusse insistió: "Desde el lado de Cristina Kirchner quiere decirse que había un espionaje sistemático, una palabra que recuerda a los peores momentos de la Argentina, donde habla de periodistas y políticos de Juntos por el Cambio como parte de una asociación ilícita. Esto es violencia política".

El abogado también aclaró que Susana Martinengo, ex funcionaria detenida, "no era la secretaria del presidente, era una contratada y, conforme lo dijo Darío Nieto, era subsecretario de Estado".

Por último, Lanusse señaló: "Que se investigue a todo aquel que la Justicia tenga que investigar. Martinengo tendrá que dar la explicaciones ".