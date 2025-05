El novio de Claudia Villafañe reveló por qué no se habla con Dalma y Gianinna Maradona

Embed

Al tiempo que agregó: “Siempre estuve muy bien, a pesar de lo que se dice... Yo tengo claro desde hace tiempo que no quiero tener hijos ni casarme. Aprendí a vivir solo desde los 18 años, lo disfruto mucho, y no lo veo en el horizonte”, dejó en claro.

“Convivencia tampoco. Tengo muy claro que las relaciones se sostienen en el tiempo muchas veces porque cada uno tiene su espacio. Estamos juntos y muy bien”, sumó claro. Y fue allí cuando reveló que no tiene vínculo alguno con las hijas de Villafañe. “Con Dalma y con Gianinna no tengo trato por decisión propia”, reveló.

Asimismo, con relación al juicio por la muerte de Diego Maradona, Taiana confió: “En todos estos temas yo nunca me metí ni me meteré. Porque no, por respeto a la familia, sí que pongo el hombro y apoyo. Hago contención”. Y sobre el final de la nota, dejó saber el motivo de su distancia con Dalma y Gianinna: “Cosas de la vida. Me lo guardo, me lo guardo”.

Jorge Taiana - No tengo trato con Dalma y Gianinna - captura Puro Show.jpg

Claudia Villafañe dio detalles de su noviazgo y reveló el motivo por el cual no quiere convivir

Durante 2024, en el programa Ángel responde, Claudia Villafañe -que hace años está en pareja con Jorge Taiana- habló de su noviazgo y explicó el motivo por el cual no quiere convivir con su novio.

Cabe mencionar que la exmujer de Diego Maradona mantiene una relación con Taiana 'perfil bajo' en la que prefiere no compartir fotos y videos de su vínculo en las redes sociales.

Jorge Taiana confesó qué lo enamoró de Claudia Villafañe.jpg

Durante una entrevista en el canal de streaming Bondi, en la que estaba presente Dalma Maradona, su hija le leyó una pregunta que envió uno de los seguidores de Villafañe: “¿Cuándo se casa la Tata?”.

“No, ya me casé, me divorcié y no vuelvo”, afirmó la rubia. “Creo que estoy bien así”, agregó y aseguró: “No convivir también, como algunos eligen…”.

Acto seguido, le consultaron si “hubo un fallido en la convivencia” y Villafañe expresó: “Nunca convivimos y creo que eso te hace volver a elegir a la persona y volver a encontrarte y volver a convivir”.