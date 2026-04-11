Mensaje de la CGT al Gobierno tras el anuncio de la movilización: "Está cambiando el ánimo social"

Octavio Argüello, cosecretario general de la CGT y referente de Camioneros, cuestionó al gobierno de Javier Milei de cara a la movilización del 30 de abril y aseguró que “se está viendo que está cambiando el ánimo social”.
El cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello, apuntó contra la gestión del presidente Javier Milei de cara a la convocatoria del 30 de abril.
El cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello, apuntó contra la gestión del presidente Javier Milei de cara a la movilización del 30 de abril.
Octavio Argüello, cosecretario general de la CGT y referente de Camioneros, cuestionó al gobierno de Javier Milei de cara a la movilización del 30 de abril y aseguró que “se está viendo que está cambiando el ánimo social”.
Según el dirigente sindical, los trabajadores “se dieron cuenta que este modelo económico no va a llevar a ningún buen puerto” y que su aplicación “va a llevar a que se entregue todo lo que es el patrimonio nacional”.
Sobre el rumbo del Gobierno, el referente gremial sostuvo que el plan económico “no es nuevo”, sino que “ya pasó” en la historia argentina y sus antecedentes “fracasaron siempre”.
En materia salarial, en diálogo con Radio 10, Argüello denunció que existe una decisión oficial de “pisar las paritarias” basada en un INDEC que definió como “dudoso” y “muy mentiroso”, dado que “cuando vas al día a día te das cuenta que la inflación no bajó”.
El dirigente describió un clima de “mucha angustia” en las bases, porque “no hay una visión de que esto mejore en corto plazo”.
En ese contexto, advirtió que se producen “retiros voluntarios donde la gente arregla para poder cubrir su tarjeta de crédito”, ante el aumento de la “mora” y la falta de ingresos.
Respecto a la salud, señaló que las obras sociales atraviesan una “situación muy compleja” por la baja de los salarios y el aumento de las prestaciones, sumado a que el Estado posee una “deuda muy grande que nunca paga”.
Asimismo, Argüello cuestionó la falta de diálogo con el Ejecutivo y recordó que, durante el tratamiento de la reforma laboral, les otorgaron solo “5 minutos para discutir 190 artículos”, lo cual calificó como algo que “no es serio”.
Sobre la batalla judicial, explicó que el “corazón de esta ley” permanece frenado por una “cautelar” debido a que “viola la Constitución Nacional y todos los acuerdos internacionales”.
Finalmente, el cosecretario general anticipó que el 30 de abril se dará a conocer un documento con el “plan de lucha” elaborado por todas las organizaciones y sentenció: “hay que profundizar las medidas si no somos escuchados”.