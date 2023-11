Lanzan una nueva ONG para concientizar sobre el autismo

Entre los objetivos de la organización, Morales resaltó la urgencia de que los niños puedan recibir terapias en el entorno escolar, evitando la necesidad de consultorios externos. Explicó que el autismo es complejo, requiriendo diversas terapias y profesionales para los cuales los padres no están preparados, especialmente al principio del diagnóstico.

“Tenemos muchos objetivos a trabajar, pero uno urgente es que los chicos puedan hacer las terapias en el colegio, que es el ámbito donde deben estar, y no en consultorios. El autismo es algo muy complejo porque requiere de una batería de terapias y profesionales para los cuales los padres no están preparados, sobre todo en el inicio del diagnóstico. Además, se necesitan muchos recursos para armar y coordinar los equipos de trabajo, recursos que la gran mayoría de los ciudadanos no disponen”, declaró.

La intención principal de TEActiva es sensibilizar y posicionar el tema del autismo en la agenda pública. Morales expresó el deseo de contribuir a la formación de una red que incluya a todas las ONG, instituciones y personas que ya trabajan en este campo para fortalecer su impacto.

Morales enfatizó que, a pesar de las dificultades para ponerse de acuerdo en el país, abordar el autismo puede mejorar la sociedad en general. La meta es que la conciencia sobre el autismo permeé la sociedad, fomentando la tolerancia y la comprensión, y permita la planificación de soluciones a corto, mediano y largo plazo.

En cuanto a las creencias populares sobre el autismo, Morales aclaró que si bien hay casos de niños con habilidades especiales, también existen situaciones dramáticas en las que los niños no pueden realizar actividades cotidianas. La película completa del autismo, según él, debe mostrarse para generar una comprensión más completa de las realidades que enfrentan las familias.

La Comisión Directiva de TEActiva está compuesta por Cinthia Gómez, Hernán Rojas, Daniela Gómez y Paula Gerenstein. La iniciativa cuenta con el respaldo y la participación de destacadas personalidades como el psiquiatra Christian Plebst, la emprendedora social ASHOKA Beatriz Pellizzari y el fundador de la Red Solidaria, Juan Carr.