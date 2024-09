El MITO de la FECHA DE VENCIMIENTO en los alimentos: lo que realmente significa

¿Es seguro consumir alimentos después de la fecha de vencimiento?

canasta-basica-supermecado.jpg Alimentos: qué pasa con la fecha de vencimiento.

Contrario a lo que se cree, muchos alimentos enlatados y secos no caducan de forma inmediata. Las fechas en los enlatados, por ejemplo, son una indicación de cuándo el fabricante garantiza la mejor calidad, no necesariamente de seguridad. Mientras el envase no presente daños o signos de deterioro, como abolladuras, hinchazón o fugas, el contenido puede ser seguro por varios años más.

Además, ciertos alimentos como la miel, la sal y el azúcar no tienen fecha de vencimiento debido a sus propiedades antimicrobianas y estabilidad en el tiempo. Otros alimentos, como el arroz blanco, la pasta y las legumbres secas, también pueden durar varios años si se almacenan en condiciones adecuadas.

Cómo identificar si los enlatados aún son seguros tras la fecha de vencimiento

Cuando se trata de alimentos enlatados, existen algunos trucos que te ayudarán a identificar si un producto aún es seguro para consumir. Lo más importante es observar el estado físico del envase. Si la lata está hinchada o presenta abolladuras severas, es mejor evitar su consumo. Sin embargo, si el envase se encuentra en buen estado, es probable que el alimento siga siendo seguro y conserve su sabor y propiedades nutricionales.

Revisa también la tapa del envase. Si el botón de seguridad está hundido, el contenido debería estar en buen estado. En caso de que esté sobresalido, lo mejor es desechar el producto.

Cuál es la diferencia entre fecha de vencimiento y consumo preferente

Es importante distinguir entre fecha de vencimiento y consumo preferente. La fecha de caducidad indica hasta cuándo un alimento puede consumirse sin riesgos, mientras que la de consumo preferente se refiere a la calidad del producto, como el sabor y la textura, pero no su seguridad. Muchos alimentos, si se almacenan correctamente y no se abren, pueden seguir siendo comestibles mucho después de la fecha de consumo preferente.