El emotivo mensaje de la esposa del Indio Solari tras la despedida del último domingo

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También agradeció el trabajo de los abogados Gustavo Triemstra y Federico González Ghione, quienes brindaron asistencia legal y acompañamiento permanente a la familia tras el fallecimiento del músico.

Virginia dedicó un apartado especial a quienes participaron de la organización de la despedida pública del cantante, que convocó a miles de seguidores. “A Máximo, Facu, Joaco, Wado, a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar”, señaló en referencia a Máximo Kirchner y Eduardo "Wado" de Pedro.

Asimismo, destacó el apoyo recibido por parte de las autoridades provinciales y mencionó especialmente al gobernador bonaerense, quien colaboró con personal y logística para garantizar el desarrollo del homenaje. La esposa del Indio también agradeció el respaldo de las familias Solari y Mones Ruiz, a quienes definió como un sostén fundamental en medio del duelo.

El recuerdo para los músicos, vecinos y bomberos

Durante el mensaje hubo palabras especiales para los integrantes de la banda, colaboradores históricos y personas que estuvieron cerca de la familia durante esos días. “A su querida y amada banda, a nuestro querido KVK, siempre presentes”, expresó.

Además, reconoció el trabajo realizado por los cuerpos de bomberos de Avellaneda, Quilmes y Lanús, así como la comprensión de los vecinos de Parque Leloir, quienes convivieron con el enorme operativo montado durante la despedida del músico.

una-multitud-despidio-al-indio-solari-en-medio-de-la-lluvia-la-emocion-y-el-dolor-foto-nadaniel-vides-4HCQUAPQBNDCXD3ETF7KGPYIOU na multitud despidió al Indio Solari en medio de la lluvia, la emoción y el dolor. (Foto: NA)

La frase que emocionó a los fanáticos del Indio Solari

Sin dudas, el momento más emotivo llegó cuando Virginia se dirigió directamente a los seguidores del artista, que participaron masivamente de los homenajes y manifestaciones de cariño. “A ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable”, afirmó con visible emoción.

Antes de finalizar el video, dejó una reflexión que rápidamente se multiplicó en las redes sociales y fue interpretada como un mensaje para mantener vivo el legado del cantante. “Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos”, concluyó.

La frase se convirtió en uno de los mensajes más compartidos por los fanáticos del Indio Solari, quienes continúan recordando al artista y celebrando una obra que marcó a varias generaciones de argentinos.