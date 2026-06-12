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El emotivo mensaje de la esposa del Indio Solari tras la despedida del último domingo

El mensaje de fue Virginia Mones Ruiz publicado en la cuenta oficial del artista y rápidamente se viralizó entre los seguidores del cantante.

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Emotivo mensaje de la esposa del Indio Solari (Foto: Instagram/indiosolarioficial)

Emotivo mensaje de la esposa del Indio Solari (Foto: Instagram/indiosolarioficial)

A una semana de la muerte del Indio Solari, Virginia Mones Ruiz, esposa y compañera de vida del histórico músico, compartió un conmovedor video en las redes sociales para agradecer el acompañamiento recibido por parte de familiares, amigos, colaboradores y miles de fanáticos durante los días posteriores al fallecimiento del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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La cremación estará acompañada por una ceremonia privada reservada para familiares y allegados. (Foto: archivo)

El mensaje fue publicado en la cuenta oficial del artista y rápidamente se viralizó entre los seguidores del cantante, que continúan expresando su dolor por la partida de una de las figuras más influyentes del rock argentino.

En el video, Virginia destacó el apoyo recibido desde el primer momento. “Gente querida, Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a las que queremos agradecer”, expresó al comienzo de su mensaje.

A lo largo de la grabación recordó a amigos cercanos, colaboradores históricos y personas que acompañaron a la familia durante las horas más difíciles. Entre ellos mencionó a Martita Garín, Gastón Daus, Patricia, JJ y Marcelo, a quienes definió como amigos incondicionales que estuvieron presentes desde el inicio de la tragedia.

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También agradeció el trabajo de los abogados Gustavo Triemstra y Federico González Ghione, quienes brindaron asistencia legal y acompañamiento permanente a la familia tras el fallecimiento del músico.

Virginia dedicó un apartado especial a quienes participaron de la organización de la despedida pública del cantante, que convocó a miles de seguidores. “A Máximo, Facu, Joaco, Wado, a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar”, señaló en referencia a Máximo Kirchner y Eduardo "Wado" de Pedro.

Asimismo, destacó el apoyo recibido por parte de las autoridades provinciales y mencionó especialmente al gobernador bonaerense, quien colaboró con personal y logística para garantizar el desarrollo del homenaje. La esposa del Indio también agradeció el respaldo de las familias Solari y Mones Ruiz, a quienes definió como un sostén fundamental en medio del duelo.

El recuerdo para los músicos, vecinos y bomberos

Durante el mensaje hubo palabras especiales para los integrantes de la banda, colaboradores históricos y personas que estuvieron cerca de la familia durante esos días. “A su querida y amada banda, a nuestro querido KVK, siempre presentes”, expresó.

Además, reconoció el trabajo realizado por los cuerpos de bomberos de Avellaneda, Quilmes y Lanús, así como la comprensión de los vecinos de Parque Leloir, quienes convivieron con el enorme operativo montado durante la despedida del músico.

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na multitud despidió al Indio Solari en medio de la lluvia, la emoción y el dolor. (Foto: NA)

na multitud despidió al Indio Solari en medio de la lluvia, la emoción y el dolor. (Foto: NA)

La frase que emocionó a los fanáticos del Indio Solari

Sin dudas, el momento más emotivo llegó cuando Virginia se dirigió directamente a los seguidores del artista, que participaron masivamente de los homenajes y manifestaciones de cariño. “A ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable”, afirmó con visible emoción.

Antes de finalizar el video, dejó una reflexión que rápidamente se multiplicó en las redes sociales y fue interpretada como un mensaje para mantener vivo el legado del cantante. “Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos”, concluyó.

La frase se convirtió en uno de los mensajes más compartidos por los fanáticos del Indio Solari, quienes continúan recordando al artista y celebrando una obra que marcó a varias generaciones de argentinos.

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