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Apareció la primera foto de Chiche Gelblung tras el alta médica: quién es la persona que lo acompaña

Luego de varias semanas de internación y tras recibir el alta médica, se conoció la primera imagen de Chiche Gelblung, una postal que mostró su evolución y llevó alivio a sus seres queridos.

12 jun 2026, 19:38
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Apareció la primera foto de Chiche Gelblung tras el alta médica: quién es la persona que lo acompaña
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Apareció la primera foto de Chiche Gelblung tras el alta médica: quién es la persona que lo acompaña

Chiche Gelblung recibió el alta médica luego de permanecer internado en terapia intensiva en el Sanatorio Mater Dei, Capital Federal, luego de sufrir una descompensación que derivó en una serie de complicaciones médicas.

Este viernes 12 de junio se conoció la primera imagen pública del periodista de 82 años. En la foto, aparece en silla de ruedas acompañado por Facundo Pedrini, director de Noticias de Crónica, una escena que llevó tranquilidad a su entorno y a quienes seguían con preocupación su recuperación.

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La imagen fue compartida por el propio Pedrini a través de sus historias de Instagram y estuvo acompañada por un emotivo mensaje dedicado al histórico conductor. "Lo lograste Chiche. Te amo para toda la vida", escribió junto a la postal.

La mejora en su estado de salud también quedó reflejada en el ánimo que muestra por estas horas. Según contaron allegados al periodista, Chiche mantiene intacta su energía y su deseo de regresar cuanto antes a sus compromisos laborales. “ No se soporta más sin trabajar ”, confiaron desde su círculo íntimo, evidenciando la ansiedad que siente por retomar la rutina que tanto disfruta.

Chiche Gelblung

Qué le había pasado a Chiche Gelblung

El delicado episodio de salud que atravesó Chiche Gelblung comenzó el pasado 18 de mayo, cuando sufrió una descompensación en su casa que obligó a su traslado inmediato al Sanatorio Mater Dei para recibir atención médica especializada.

Con el correr de los días, el panorama clínico se volvió más complejo. Durante los estudios realizados, salió a la luz un accidente doméstico que el periodista había sufrido semanas antes de la internación. Según trascendió, una caída le había provocado golpes en el rostro y un marcado hematoma en uno de sus ojos, lesiones a las que en un primer momento no les había prestado demasiada atención.

A medida que avanzó la internación, aparecieron nuevos inconvenientes que requirieron un seguimiento exhaustivo por parte del equipo médico. Entre ellos, se informó que contrajo un virus intrahospitalario y que presentó un cuadro de insuficiencia renal, situaciones que obligaron a reforzar los controles y modificar parte del tratamiento previsto.

Como consecuencia de estas complicaciones, los especialistas decidieron posponer una intervención quirúrgica que estaba programada para tratar una obstrucción arterial vinculada a una trombosis detectada en uno de sus tobillos, priorizando primero la estabilización general de su estado de salud.

Chiche Gelblung

     

 

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