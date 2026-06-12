Apareció la primera foto de Chiche Gelblung tras el alta médica: quién es la persona que lo acompaña

Chiche Gelblung

Qué le había pasado a Chiche Gelblung

El delicado episodio de salud que atravesó Chiche Gelblung comenzó el pasado 18 de mayo, cuando sufrió una descompensación en su casa que obligó a su traslado inmediato al Sanatorio Mater Dei para recibir atención médica especializada.

Con el correr de los días, el panorama clínico se volvió más complejo. Durante los estudios realizados, salió a la luz un accidente doméstico que el periodista había sufrido semanas antes de la internación. Según trascendió, una caída le había provocado golpes en el rostro y un marcado hematoma en uno de sus ojos, lesiones a las que en un primer momento no les había prestado demasiada atención.

A medida que avanzó la internación, aparecieron nuevos inconvenientes que requirieron un seguimiento exhaustivo por parte del equipo médico. Entre ellos, se informó que contrajo un virus intrahospitalario y que presentó un cuadro de insuficiencia renal, situaciones que obligaron a reforzar los controles y modificar parte del tratamiento previsto.

Como consecuencia de estas complicaciones, los especialistas decidieron posponer una intervención quirúrgica que estaba programada para tratar una obstrucción arterial vinculada a una trombosis detectada en uno de sus tobillos, priorizando primero la estabilización general de su estado de salud.