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La Justicia determinó que la causa por la mansión de Pilar vinculada a la AFA vuelva a CABA

La Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió que el expediente por la adquisición de una casaquinta en Pilar continúe bajo la órbita del fuero penal económico

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La propiedad ubicada en Pilar está valuada en unos 17 millones de dólares y forma parte de una investigación por presuntas maniobras de lavado de activos. (Foto: archivo).

La propiedad ubicada en Pilar está valuada en unos 17 millones de dólares y forma parte de una investigación por presuntas maniobras de lavado de activos. (Foto: archivo).

La Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió este viernes que la investigación por la mansión de Pilar valuada en unos 17 millones de dólares, presuntamente atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, continúe en la Ciudad de Buenos Aires y quede a cargo del Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 10. La causa busca determinar si la adquisición de la propiedad, una flota de vehículos de colección y otros bienes formó parte de una presunta maniobra de lavado de activos.

Leé también La Justicia procesó a Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino
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Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, aparece mencionado en la investigación que analiza la adquisición de una mansión, vehículos de colección y otros bienes. (Foto: archivo).

Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, aparece mencionado en la investigación que analiza la adquisición de una mansión, vehículos de colección y otros bienes. (Foto: archivo).

La decisión fue adoptada por los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quienes ordenaron remitir todas las actuaciones a la jueza Verónica Straccia, a cargo del tribunal que había intervenido originalmente en el caso. De esta manera, apartaron al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, del caso.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por Elisa Carrió y Facundo Del Gaiso y busca determinar si la adquisición de una mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar, una colección de autos valuada en casi cuatro millones de dólares y otros bienes fueron utilizados para canalizar fondos de origen presuntamente ilícito.

Entre los principales imputados figuran Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, integrantes de la firma Real Central SRL, propietaria del inmueble. Los investigadores intentan establecer si actuaron como presuntos testaferros de dirigentes de la AFA y si los recursos utilizados para concretar las operaciones tenían vinculación con fondos de la entidad que conduce Claudio "Chiqui" Tapia.

El planteo de las partes

La disputa judicial giraba en torno a qué fuero debía continuar con la investigación. Las defensas sostenían que el expediente debía tramitar en Campana por tratarse de la jurisdicción donde se encuentra la propiedad, mientras que la fiscalía entendía que correspondía la intervención del fuero penal económico debido a la naturaleza de los delitos bajo análisis.

Al resolver la controversia, los jueces señalaron que el objeto de la investigación no se limita a la ubicación del inmueble sino que comprende operaciones financieras, societarias y patrimoniales que habrían sido desarrolladas, al menos en parte, en la Ciudad de Buenos Aires.

En el fallo remarcaron que la pesquisa se centra en un entramado de relaciones económicas y comerciales entre distintas personas y sociedades vinculadas al fútbol profesional. También destacaron que varias de las empresas investigadas tienen domicilio en la Capital Federal y que la escritura de compra del inmueble fue firmada en una escribanía porteña.

Durante los allanamientos realizados en la propiedad fueron secuestrados vehículos de colección y otros elementos de interés para la causa. Además, la investigación incorporó referencias a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, integrantes de su entorno y diversas sociedades que se encuentran bajo análisis.

La resolución llega después de una extensa disputa judicial. En enero, la Cámara Federal de San Martín había enviado el expediente a Campana, pero en mayo la Cámara Federal de Casación Penal anuló esa decisión y ordenó que el conflicto fuera resuelto por la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

Antes del fallo, el fiscal general Gabriel Pérez Barberá había dictaminado que la causa debía regresar a Buenos Aires al considerar que el fuero penal económico cuenta con la especialización necesaria para investigar delitos complejos vinculados al lavado de activos y movimientos financieros. La Cámara compartió ese criterio y dispuso que la investigación continúe en el juzgado que intervino desde el inicio.

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