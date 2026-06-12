La Justicia determinó que la causa por la mansión de Pilar vinculada a la AFA vuelva a CABA

El planteo de las partes

La disputa judicial giraba en torno a qué fuero debía continuar con la investigación. Las defensas sostenían que el expediente debía tramitar en Campana por tratarse de la jurisdicción donde se encuentra la propiedad, mientras que la fiscalía entendía que correspondía la intervención del fuero penal económico debido a la naturaleza de los delitos bajo análisis.

Al resolver la controversia, los jueces señalaron que el objeto de la investigación no se limita a la ubicación del inmueble sino que comprende operaciones financieras, societarias y patrimoniales que habrían sido desarrolladas, al menos en parte, en la Ciudad de Buenos Aires.

En el fallo remarcaron que la pesquisa se centra en un entramado de relaciones económicas y comerciales entre distintas personas y sociedades vinculadas al fútbol profesional. También destacaron que varias de las empresas investigadas tienen domicilio en la Capital Federal y que la escritura de compra del inmueble fue firmada en una escribanía porteña.

Durante los allanamientos realizados en la propiedad fueron secuestrados vehículos de colección y otros elementos de interés para la causa. Además, la investigación incorporó referencias a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, integrantes de su entorno y diversas sociedades que se encuentran bajo análisis.

La resolución llega después de una extensa disputa judicial. En enero, la Cámara Federal de San Martín había enviado el expediente a Campana, pero en mayo la Cámara Federal de Casación Penal anuló esa decisión y ordenó que el conflicto fuera resuelto por la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

Antes del fallo, el fiscal general Gabriel Pérez Barberá había dictaminado que la causa debía regresar a Buenos Aires al considerar que el fuero penal económico cuenta con la especialización necesaria para investigar delitos complejos vinculados al lavado de activos y movimientos financieros. La Cámara compartió ese criterio y dispuso que la investigación continúe en el juzgado que intervino desde el inicio.