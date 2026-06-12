Murió un argentino en un feroz incendio que dejó dos víctimas fatales y varios heridos en Mallorca

las-imagenes-que-trascendieron-del-incendio-el-edificio-mallorca Las imágenes que trascendieron del incendio en el edificio de Mallorca. Foto: gentileza X @La_SER

El operativo de emergencia incluyó la intervención de bomberos, ambulancias, efectivos policiales y personal de protección civil, que trabajaron durante varias horas para controlar la situación. Más de 12 personas tuvieron que abandonar el edificio de manera urgente para evitar quedar atrapadas por el humo.

De acuerdo con la información brindada por la Guardia Civil, al menos nueve personas fueron trasladadas a distintos hospitales de la zona con síntomas de intoxicación por inhalación de humo.

los-bomberos-llevaron-cabo-un-operativo-rescatar-los-residentes-del-edificio-siniestrado Los bomberos llevaron a cabo un operativo para rescatar a los residentes del edificio siniestrado. Foto: gentileza X @La_SER

Los equipos de rescate lograron extinguir completamente el incendio cerca de dos horas después de haberse iniciado, aunque para entonces ya se había confirmado la muerte de las dos víctimas fatales.

Dos días de luto oficial en Calvià

Tras conocerse la tragedia, el Ayuntamiento de Calvià decretó dos días de luto oficial en homenaje a las víctimas. El alcalde Juan Antonio Amengual se trasladó al lugar del siniestro y confirmó que las banderas permanecerán a media asta en todos los edificios públicos municipales.

Además, durante el acto de graduación previsto para este viernes en el Instituto Bendinat se realizará un minuto de silencio para recordar a las personas fallecidas.

Qué investigan las autoridades

Mientras continúan las pericias, los investigadores intentan determinar cuál fue el origen del incendio y cómo se propagó con tanta rapidez por el edificio. Por razones de seguridad, el departamento donde comenzó el fuego y las viviendas ubicadas inmediatamente por encima y por debajo fueron precintadas.

Las autoridades locales estiman que el resto de los vecinos podría regresar a sus hogares entre el domingo y el lunes, siempre que los informes técnicos descarten daños estructurales que representen un riesgo para los residentes.

Magaluf, ubicada a unos 22 kilómetros de Palma de Mallorca, es uno de los destinos turísticos más visitados del archipiélago balear y recibe cada año a miles de turistas europeos, especialmente provenientes del Reino Unido y Alemania.