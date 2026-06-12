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Murió un argentino en un feroz incendio que dejó dos víctimas fatales y varios heridos en Mallorca

El incidente ocurrió en la localidad de Magaluf, donde también murió una mujer y 24 personas resultaron heridas. El hombre fallecido trabajaba como socorrista en un hotel.

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El incendio comenzó esta madrugada en un edificio de la isla española de Mallorca. Foto: gentileza X @La_SER

El incendio comenzó esta madrugada en un edificio de la isla española de Mallorca. Foto: gentileza X @La_SER

Un argentino de 58 años murió este jueves en un feroz incendio que arrasó parte de un edificio de departamentos en Magaluf, uno de los principales destinos turísticos de la isla española de Mallorca. En el mismo siniestro también falleció una mujer, cuya identidad todavía no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

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El incendio generó momentos de desesperación entre los residentes, obligó a evacuar a más de una decena de personas y dejó varios heridos por inhalación de humo. El fuego se desató cerca de las 5 de la madrugada en un departamento ubicado en la tercera planta de un edificio de nueve pisos situado en el municipio de Calvià, una de las zonas más concurridas por turistas en Mallorca.

Según las primeras informaciones de la investigación, la víctima argentina trabajaba como socorrista en un hotel de la región y residía en el inmueble donde comenzó el incendio.

Las llamas sorprendieron a los vecinos mientras dormían. Algunos intentaron controlar el fuego con sus propios medios, pero el avance fue tan rápido que en pocos minutos el humo y las llamas se extendieron por gran parte de la estructura.

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Las imágenes que trascendieron del incendio en el edificio de Mallorca. Foto: gentileza X @La_SER

Las imágenes que trascendieron del incendio en el edificio de Mallorca. Foto: gentileza X @La_SER

El operativo de emergencia incluyó la intervención de bomberos, ambulancias, efectivos policiales y personal de protección civil, que trabajaron durante varias horas para controlar la situación. Más de 12 personas tuvieron que abandonar el edificio de manera urgente para evitar quedar atrapadas por el humo.

De acuerdo con la información brindada por la Guardia Civil, al menos nueve personas fueron trasladadas a distintos hospitales de la zona con síntomas de intoxicación por inhalación de humo.

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Los bomberos llevaron a cabo un operativo para rescatar a los residentes del edificio siniestrado. Foto: gentileza X @La_SER

Los bomberos llevaron a cabo un operativo para rescatar a los residentes del edificio siniestrado. Foto: gentileza X @La_SER

Los equipos de rescate lograron extinguir completamente el incendio cerca de dos horas después de haberse iniciado, aunque para entonces ya se había confirmado la muerte de las dos víctimas fatales.

Dos días de luto oficial en Calvià

Tras conocerse la tragedia, el Ayuntamiento de Calvià decretó dos días de luto oficial en homenaje a las víctimas. El alcalde Juan Antonio Amengual se trasladó al lugar del siniestro y confirmó que las banderas permanecerán a media asta en todos los edificios públicos municipales.

Además, durante el acto de graduación previsto para este viernes en el Instituto Bendinat se realizará un minuto de silencio para recordar a las personas fallecidas.

Qué investigan las autoridades

Mientras continúan las pericias, los investigadores intentan determinar cuál fue el origen del incendio y cómo se propagó con tanta rapidez por el edificio. Por razones de seguridad, el departamento donde comenzó el fuego y las viviendas ubicadas inmediatamente por encima y por debajo fueron precintadas.

Las autoridades locales estiman que el resto de los vecinos podría regresar a sus hogares entre el domingo y el lunes, siempre que los informes técnicos descarten daños estructurales que representen un riesgo para los residentes.

Magaluf, ubicada a unos 22 kilómetros de Palma de Mallorca, es uno de los destinos turísticos más visitados del archipiélago balear y recibe cada año a miles de turistas europeos, especialmente provenientes del Reino Unido y Alemania.

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