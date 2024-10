Salud: los motivos detrás del aumento en los cuadros gripales y cómo prevenir la gripe.

La gripe (influenza)

La gripe, también conocida como influenza, es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa, causada por los virus de la influenza. Los principales síntomas incluyen fiebre alta (generalmente por encima de los 38ºC), dolor de cabeza, decaimiento general, tos seca, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares y un malestar generalizado. En algunos casos, sobre todo en niños, pueden aparecer síntomas digestivos como náuseas, vómitos y diarrea.

¿Cuánto dura la gripe y cuándo es más contagiosa?

El período de incubación de la gripe es corto, entre 2 y 5 días. Las personas afectadas pueden contagiar desde un día antes de presentar los primeros síntomas hasta una semana después. Esto la convierte en una enfermedad altamente transmisible en poco tiempo.

Cómo prevenir la gripe

La principal medida preventiva es la vacunación antigripal, que se recomienda aplicar antes del inicio de los primeros fríos, en el otoño. Esta vacuna está especialmente indicada para los grupos de riesgo, que incluyen:

Adultos mayores de 65 años.

Personas con enfermedades crónicas como diabetes, afecciones cardíacas o pulmonares, o alteraciones del sistema inmune.

Niños o adolescentes en tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico (aspirina).

Trabajadores de la salud que tienen contacto directo con pacientes.

A pesar de que el grupo de riesgo es prioritario, la vacuna está disponible para cualquier persona mayor de seis meses de edad. Además de la vacunación, otras medidas para reducir la transmisión del virus incluyen:

Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, sobre todo después de estar en contacto con personas enfermas.

Evitar el contacto cercano con personas que padezcan gripe.

Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar, o hacerlo en el pliegue del codo si no hay pañuelos disponibles.

Evitar el uso de las manos para cubrirse, ya que puede facilitar la transmisión del virus.

Tratamiento de la gripe

Para quienes no tienen complicaciones crónicas, las medidas básicas para manejar la gripe incluyen:

Descansar lo suficiente .

. Beber abundante líquido .

. Evitar el consumo de alcohol y tabaco.

Permanecer en casa para evitar el contagio a otras personas.

Existen medicamentos de venta libre que pueden aliviar los síntomas, como analgésicos para reducir el malestar general. Sin embargo, si los síntomas persisten o empeoran, es recomendable consultar a un médico. Es importante destacar que nunca se debe administrar aspirina a los niños o adolescentes, debido al riesgo de desarrollar el síndrome de Reye, una enfermedad grave pero poco frecuente.

Signos de alerta en la gripe

En niños:

Fiebre alta que se mantiene por varios días.

Dificultad para respirar o respiración rápida.

Coloración azulada en la piel.

Irritabilidad extrema o dificultad para despertarse.

Síntomas de gripe que mejoran, pero luego regresan con mayor intensidad.

En adultos:

Fiebre alta o persistente.

Dificultad para respirar o dolor en el pecho.

Confusión o desmayos.

Vómitos severos o persistentes.

El resfrío común

El resfrío común es otra enfermedad respiratoria muy frecuente, pero menos grave que la gripe. Se trata de una infección viral que afecta principalmente las vías respiratorias superiores y provoca síntomas como picazón en la garganta, nariz congestionada o con secreción, estornudos, tos, dolor de cabeza y, en algunos casos, fiebre leve. Aunque el resfrío puede presentarse en cualquier época del año, es más habitual durante los meses de invierno.

A diferencia de la gripe, el resfrío común no suele causar fiebre alta ni un malestar generalizado tan intenso, aunque sí puede generar un alto ausentismo escolar y laboral.

El resfrío es causado por diversos virus que se transmiten a través del aire cuando una persona afectada tose, estornuda o incluso habla. También se contagia al tocar superficies contaminadas por el virus y luego llevarse las manos a la nariz, boca o ojos. Al existir más de 200 tipos de virus que pueden causar resfríos, es posible que una persona se resfríe varias veces al año.

Los síntomas suelen aparecer entre 2 y 3 días después de la exposición al virus, y las probabilidades de contagiar a otros son mayores durante los primeros 4 días de la enfermedad.

Gripe y resfrío: ¿cuándo consultar al médico?

En ambas afecciones, es fundamental no utilizar antibióticos, ya que estas enfermedades son causadas por virus y los antibióticos no tienen ningún efecto sobre ellos. Si los síntomas empeoran o se presentan signos de alarma, como fiebre alta que no baja, dificultad para respirar o dolor en el pecho, es crucial acudir al médico de inmediato.