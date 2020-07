Paraguay: saqueos, detenidos y un herido de bala en Ciudad del Este por el regreso a la fase 0 de la cuarentena

Los habitantes de esa localidad fronteriza se oponen a las restricciones (Foto: La Nación de Paraguay).

Una masiva protesta de vecinos y comerciantes en Ciudad del Este dejó un saldo de 50 detenidos. Al anochecer, más de 1.000 personas se manifestaron en contra de volver a una fase 0 de aislamiento por el COVID-19. Marchaban gritando: "Alto Paraná, no retrocederá".

Los habitantes de esa ciudad salieron a manifestarse contra del decreto presidencial que retrotrae a fase cero la cuarentena sanitaria. Los comerciantes de Alto Paraná, cuya capital es Ciudad del Este, dicen que no es posible retrotraer la situación al inicio del aislamiento, allá por el mes de marzo.

La protesta dejó un saldo de 50 detenidos (Foto: La Nación de Paraguay).

“La actual crisis económica ya no es igual como al inicio de la cuarentena. No hay recursos para mantener. Si bien las ventas no eran igual que antes, eran un alivio”, expresó el representante de la Cámara de Comercios y Servicios de la ciudad.

El presidente Mario Abdo Benítez, en tanto, prometió una ayuda económica que se demoró en el Congreso.

El programa Pytyvõ para Alto Paraná pretende destinar al menos USD 26 millones, dividido en 2 pagos de G. 500.000 para cada beneficiario. Mañana se tratará la Ley en el Congreso ¡Compromiso firme! pic.twitter.com/IgVlqUeGnr — Marito Abdo (@MaritoAbdo) July 29, 2020

Por eso, los vecinos, y en especial los comerciantes, se manifestaron contra la medida gubernamental. Posteriormente, la movilización derivó en graves hechos de violencia.

La fiscal Zunilda Martínez reveló que estuvo en la calle para observar personalmente los incidentes: "Necesito el informe de la policía nacional de todo cuanto pasó a pesar de que yo estaba acompañando muy de cerca, pero como espectadora y como veedora de lo que estaba ocurriendo”.

Según observó la fiscal, la protesta comenzó de manera pacífica, aunque luego se volvió sumamente violenta. "Una manifestación pacífica se convirtió en un acto de vandalismo", señaló Martínez.

La funcionaria dio detalles de lo sucedido: "Hubo saqueo, explosión, intento de incendio de vehículos, intento de homicidio a un personal de la marina que recibió un balazo en la pierna derecha, otro en la cabeza. Se incautaron dos escopetas de fabricación casera y un revólver 22”.

El origen de las manifestaciones

La decisión de los habitantes de Ciudad del Este de salir a las calles se produjo luego de que el gobierno dispusiera un regreso al cierre de comercios durante dos semanas. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, explicó que Alto Paraná representa el 40% de los casos de COVID-19 acumulados en el Paraguay. El 80% de estos contagios se registra en Ciudad del Este. Además, del número total de fallecidos, un tercio se produjo en esta zona del país.

Según los datos reunidos por la Johns Hopkins University, Paraguay tiene 4.866 infectados de coronavirus y apenas 46 muertos.