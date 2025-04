¡Adiós a una leyenda! Murió Val Kilmer, el inolvidable Batman y protagonista de Top Gun

Debutó en el cine en la parodia de espías "Top Secret!" (1984) antes de aparecer en la comedia "Real Genius" (1985). Luego saltó a la fama como coprotagonista de Tom Cruise en el gran éxito de "Top Gun" (1986), interpretando al aviador naval Tom "Iceman" Kazansky.

Kilmer, además, protagonizó la fantasía del director Ron Howard "Willow" (1988) y se casó con su compañera de reparto, la actriz británica Joanne Whalley, con la que tuvo dos hijos antes de divorciarse.

Dejó una huella imborrable con su interpretación memorable en la película como "The Doors" (1991), donde encarnó a Jim Morrison, y "Heat", compartiendo pantalla con Al Pacino y Robert De Niro. Además, Kilmer sustituyó a Michael Keaton como el hombre murciélago en "Batman Forever", la tercera entrega de la franquicia de Batman.

Val Kilmer y Nicole Kidman en Batman.jpg Val Kilmer sustituyó a Michael Keaton como el hombre murciélago en "Batman Forever", la tercera entrega de la franquicia de Batman.

Su versatilidad y compromiso con cada personaje lo consolidaron como uno de los actores más respetados de su generación.

Con los años, Kilmer se ganó una reputación de temperamental, intenso, perfeccionista y a veces egoísta. "Cuando ciertas personas me critican por ser exigente, creo que eso es una tapadera de algo que no hicieron bien. Creo que intentan protegerse a sí mismos", dijo Kilmer al periódico Orange County Register en 2003.

"Creo que soy desafiante, no exigente, y no me disculpo por ello", agregó.

La lucha contra el cáncer de Val Kilmer

En 2014, Kilmer fue diagnosticado con cáncer de garganta, lo que lo llevó a someterse a tratamientos agresivos y a una traqueotomía que afectó su capacidad para hablar. A pesar de estos desafíos, el actor mostró una resiliencia admirable y continuó participando en proyectos cinematográficos, incluyendo un cameo en la secuela "Top Gun: Maverick" en 2022.

Reacciones en Hollywood por la muerte de Val Kilmer

Tras la noticia de su fallecimiento, numerosas figuras de la industria expresaron su pesar y rindieron homenaje al legado de Kilmer. Josh Brolin lo describió como un "fuego artificial inteligente, desafiante y valiente", mientras que Josh Gad agradeció al actor por inspirar su infancia. Estas muestras de cariño reflejan el impacto duradero que Kilmer tuvo en colegas y admiradores por igual.

Un legado perdurable

Además de su carrera en el cine, Kilmer fue un apasionado del teatro y la literatura. Su obra de teatro sobre Mark Twain y su autobiografía "I'm Your Huckleberry" ofrecen una visión íntima de su vida y filosofía. Su dedicación al arte y su espíritu indomable aseguran que su legado perdure en la memoria de quienes apreciaron su trabajo.

Val Kilmer será recordado no solo por sus icónicos roles en la pantalla grande, sino también por su valentía al enfrentar adversidades y su inquebrantable pasión por la actuación.