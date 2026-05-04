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"Mi sueño hecho realidad": el emotivo mensaje de Franco Colapinto tras conocer a Lionel Messi

El capitán de la Selección Argentina revolucionó el paddock del Gran Premio de Miami y compartió las imágenes de su visita a la máxima categoría. Entre elogios y agradecimientos, el piloto de Alpine destacó la humildad del astro tras vivir uno de los momentos más especiales de su carrera deportiva.

Mi sueño hecho realidad: el emotivo mensaje de Franco Colapinto tras conocer a Lionel Messi

El Gran Premio de Miami 2026 quedará marcado en la memoria de los fanáticos no solo por lo deportivo, sino por el encuentro de dos íconos nacionales. Tras una actuación histórica, Franco Colapinto vivió su "sueño hecho realidad" al encontrarse con Lionel Messi en el paddock de la Fórmula 1. La expectativa por este cruce era total y se terminó de materializar con una publicación del capitán argentino que desató la euforia en las redes sociales.

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Lionel Messi compartió en sus canales oficiales una serie de fotos de su experiencia en el circuito de la Florida, donde se lo pudo ver junto a su familia disfrutando de la tecnología y el despliegue de la categoría reina. Sin embargo, lo más destacado fue el intercambio público con el piloto pilarense, quien no ocultó su admiración absoluta ante el gesto del "Diez".

Qué le dijo Franco Colapinto a Lionel Messi tras su encuentro en Miami

La reacción del piloto de Alpine ante el posteo de Messi no se hizo esperar y estuvo cargada de sentimiento. “¡Mi sueño hecho realidad conocerte! ¡Que hayas venido a bancar es de lo más especial que viví en la vida!”, escribió un emocionado Colapinto. Además, el joven de Pilar aprovechó para resaltar la calidez del astro del Inter Miami: “Gracias por tu tiempo y tu humildad. Sos lo mejor que hay. Un placer enormeeeeeee”, cerró en un comentario que rápidamente acumuló miles de interacciones.

Este encuentro no fue una simple formalidad; ambos pudieron charlar un rato y sacarse fotos junto a la familia de Leo en la previa de la competencia. Para Colapinto, contar con el apoyo del máximo referente del deporte mundial en el momento más importante de su trayectoria en la F1 representó un impulso anímico incalculable.

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¿Lionel Messi les trajo suerte a los pilotos en el GP de Miami?

Más allá de lo simbólico, los números parecen indicar que la presencia de Messi en los boxes fue un verdadero amuleto. Por un lado, Franco Colapinto logró su mejor posición en lo que va de su carrera en la Fórmula 1, alcanzando un histórico séptimo puesto tras la penalización a Charles Leclerc. El piloto argentino demostró un ritmo sólido y una madurez que lo posiciona como la gran revelación de la temporada.

Por otro lado, el "Efecto Messi" también alcanzó a la escudería Mercedes. En las fotos compartidas por el capitán argentino, se lo ve subido al monoplaza de las Flechas de Plata y posando con los pilotos George Russell y Kimi Antonelli. Los resultados en pista fueron contundentes: el italiano Antonelli se ubicó en la cima del podio en Miami, logrando una victoria trascendental para su equipo.

Qué figuras de la Fórmula 1 conoció Lionel Messi en su visita

La recorrida de Messi por el circuito que rodea al Hard Rock Stadium incluyó paradas estratégicas en los boxes más importantes. Además de su tiempo dedicado a Colapinto, el astro rosarino fue recibido con honores en Mercedes, donde exploró los detalles del auto de competición. Las imágenes de Messi junto a Russell y la joven promesa Antonelli recorrieron el mundo, confirmando que la "Messimanía" no tiene fronteras, ni siquiera en el ultra exclusivo mundo del automovilismo internacional.

Con este respaldo de lujo, Colapinto cierra una semana inolvidable que comenzó con su Road Show en Buenos Aires y terminó con puntos en el campeonato y el abrazo del mejor jugador del mundo. Ahora, el piloto argentino se enfoca en mantener este nivel competitivo, con la satisfacción de saber que el apoyo de su máximo ídolo es absoluto.

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