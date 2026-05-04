Trump anunció el "Proyecto Libertad" en el estrecho de Ormuz e Irán respondió de forma violenta

Esa es la información publicada en su cuenta de "X" por la agencia Iran International English.

La confirmación representa otro "acto de guerra" en este conflicto, que ya está en su tercer mes. Se asegura que la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) disparó dos misiles que impactaron en un barco militar de los Estados Unidos, precisamente parte del equipamiento con el que Donald Trump pretendía "asegurar" el paso de los petroleros en esa zona tan caliente del mundo.

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Un proyecto averiado apenas anunciado

La tensión en el estrecho de Ormuz volvió a escalar tras una advertencia directa de Irán a Estados Unidos: cualquier buque militar que ingrese en la zona será considerado un objetivo. La amenaza llega en respuesta al lanzamiento del denominado “Proyecto Libertad”, una operación impulsada por el gobierno de Donald Trump para garantizar la navegación en una de las rutas energéticas más críticas del mundo.

Según autoridades iraníes, la presencia de fuerzas extranjeras en el estrecho constituye una violación de su soberanía y del frágil alto el fuego vigente. Altos mandos militares advirtieron que responderán con “acciones decisivas” si buques estadounidenses intentan escoltar embarcaciones comerciales a través del paso marítimo.

El plan de Washington busca asistir a cientos de barcos que permanecen varados como consecuencia del conflicto en la región. La operación contempla un fuerte despliegue militar, con destructores, aeronaves y miles de efectivos destinados a garantizar el tránsito seguro de petroleros y cargueros. Desde la Casa Blanca lo presentan como una iniciativa “humanitaria” orientada a restablecer la libertad de navegación.

Sin embargo, Teherán rechaza esa interpretación. Funcionarios iraníes sostienen que el estrecho está bajo su control y que cualquier intento de intervención sin coordinación será considerado una agresión. Y así lo han hecho saber este lunes. Al "Proyecto libertad" le contestaron de inmediato.

La prensa internacional comenta ya el anuncio iraní de haber lanzado con éxito dos misiles a barcos de guerra estadounidenses. En ese marco, remarcan que la seguridad del paso debe gestionarse a través de mecanismos regionales y no mediante la presencia militar de potencias externas.

Irán: el estrecho de Ormuz es nuestro

Ya se los dijo hace una semana el canciller alemán Friedrich Merz: "Estados Unidos está haciendo el ridículo en este conflicto". Y parece que Merz tiene razón. Trump anunció un plan para llevar seguridad y unos de sus navíos de guerra recibió dos misiles. No sólo eso. Irán publicó un mapa con dos enormes líneas rojas en la zona occidental y oriental del estrecho, como dos barreras infranqueables. "Por aquí no se pasa sin nuestro permiso", es el mensaje.

ormuz mapa iraní El nuevo mapa de irán en el que muestra dos líneas con su control absoluto sobre el estrecho. (Foto: A24.com)

La instruccíón iraní es clara y contundente. El Proyecto Libertad arrancó de la peor menera.

El nuevo mensaje de Trump: ¿humor, ironía o pérdida total de la realidad?

Como preludio de su "Proyecto Libertad", Trump lanzó otro curioso mensaje. Una foto suyo mostrando tener cartas inspiradas en el popular juego "uno". Con "comodines" de todos los colores y el letrero "salvaje" escribió: "Tengo todas las cartas".

Trump uno El curioso mensaje de Trump con cartas tipo el popular juego "uno". Irán respondío de manera violenta: con misiles. (Foto: A24.com)

Irán fue más directo. Respondió con dos misiles directos sobre un barco de guerra. Muy efectivos. Tal vez porque en el abanico de "uno", falta el color gris de las naves militares.