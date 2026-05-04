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Los enigmas del "crucero del terror" que partió de Tierra del Fuego y ya tiene 3 pasajeros muertos

El MV Hondius partió desde Ushuaia el 20 de marzo y pocos días después fue escenario de una tragedia: tres personas perdieron la vida tras contagiarse hantavirus. Ahora se sabe que hay otros tres infectados y hasta la OMS decidió intervenir en el caso.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
El crucer Hondius

El crucer Hondius, en el que se produjeron tres muertes por hantavirus (Foto.Reuters).

Las muertes por hantavirus en el crucero por la Antártida ya son tres. El último puerto antes de llegar al sector antártico fue Ushuaia y ya se sabe que hay otros tres casos a bordo con la misma enfermedad. Como el último puerto antes de salir al sector antártico fue corresponde a la Argentina, se investiga si el contagio se produjo en nuestro país.

Leé también Alerta por nuevos casos y muertes por hantavirus: cómo se contagia y qué hacer para prevenir la enfermedad
La hantavirosis, una enfermedad viral transmitida por los roedores a los humanos, vuelve a encender las alertas en Argentina luego de que el Ministerio de Salud difundiera el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).

El hantavirus, que es transmitido por el "ratón colilargo", es una enfermedad extendida en la Patagonia. Se contagia por inhalación (aire contaminado de la orina, heces), contacto directo, mordeduras y de persona a persona. Preocupa porque tiene una tasa de mortalidad alta si no se trata a tiempo. Además, como no hay vacuna, es clave la detección temprana.

En el caso del crucero MV Hondius, que luego de la Antártida iba a Cabo Verde y finalmente a las Canarias en España, se cree que el primero de los infectados y que murió se contagió en Tierra del Fuego.

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El barco tuvo a bordo una de esas muertes (las dos restantes habían sido internadas en Sudáfrica) y las otras tres infectadas. Ahora se encuentra a la altura de Cabo Verde, el país formado por una serie de islas frente a las costas de Senegal. Hacia allí viajó una delegación especial de los Países Bajos para evacuar de inmediato a ciudadanos de ese país y, así, retirarlos de la embarcación.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha tomado cartas en el asunto. "La OMS está al tanto de y apoyando un evento de salud pública que involucra a un buque de crucero que navega en el océano Atlántico", dice un comunicado oficial. Es importante recordar que la Argentina renunció a formar parte de esa organización que depende de Naciones unidas, imitando al gobierno de los Estados Unidos.

comunicado de OMS
La OMS sigue de cerca lo que sucede con el brote de hantavirus que salió de Tierra del Fuego. La Argentina renunció a formar parte de la OMS, de la que fue uno de los países fundadores. (Foto: OMS)

La OMS sigue de cerca lo que sucede con el brote de hantavirus que salió de Tierra del Fuego. La Argentina renunció a formar parte de la OMS, de la que fue uno de los países fundadores. (Foto: OMS)

El director de la OMS en Europa, Hans Kluge, informó que el riesgo de infección por hantavirus sigue siendo bajo para la población general, a pesar de un posible brote a bordo de un crucero en el Atlántico.

La OMS reportó que, de seis personas infectadas en el buque, tres fallecieron y una se encuentra en cuidados intensivos en Sudáfrica. Kluge señaló que los contagios por hantavirus no se transmiten fácilmente entre personas y están vinculadas a la exposición ambiental. La OMS actúa con urgencia para apoyar la respuesta al brote, trabajando con los países implicados en atención médica, evacuación e investigación.

      La provincia de Tierra del Fuego aclara

      En un comunicado dado a conocer por el ministerio de Salud provincial, se dice que Tierra del Fuego es ajeno como posible lugar de origen del primer contagio."Desde que existen registros epidemiológicos, no hay registros de casos de hantavirus en la provincia", dice esa información aficial.

      Destaca que la zona endémica de hantavirus en el sur del país se concentra principalmente en sectores cordilleranos de Neuquén, Río Negro y Chubut. A la par, informaron que "en Tierra del Fuego no existe evidencia concluyente sobre la presencia de reservorios con potencial de transmisión".

      El virus tiene una etapa de incubación y contagio de hasta 6 semanas, por lo que podría tratarse de una persona que se contagió fuera de Tierra del Fuego y luego se embarcó en Ushuia a bordo del barco "Hundius". La enfermedad pudo manifestarse dentro ya del crucero, en aguas de la Antártida, de un contagio previo a embarcarse en la ciudad austral argentina.

      Roberto Adrián Maidana
      Por Roberto Adrián Maidana
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