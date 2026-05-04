Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha tomado cartas en el asunto. "La OMS está al tanto de y apoyando un evento de salud pública que involucra a un buque de crucero que navega en el océano Atlántico", dice un comunicado oficial. Es importante recordar que la Argentina renunció a formar parte de esa organización que depende de Naciones unidas, imitando al gobierno de los Estados Unidos.

comunicado de OMS La OMS sigue de cerca lo que sucede con el brote de hantavirus que salió de Tierra del Fuego. La Argentina renunció a formar parte de la OMS, de la que fue uno de los países fundadores. (Foto: OMS)

El director de la OMS en Europa, Hans Kluge, informó que el riesgo de infección por hantavirus sigue siendo bajo para la población general, a pesar de un posible brote a bordo de un crucero en el Atlántico.

La OMS reportó que, de seis personas infectadas en el buque, tres fallecieron y una se encuentra en cuidados intensivos en Sudáfrica. Kluge señaló que los contagios por hantavirus no se transmiten fácilmente entre personas y están vinculadas a la exposición ambiental. La OMS actúa con urgencia para apoyar la respuesta al brote, trabajando con los países implicados en atención médica, evacuación e investigación.

La provincia de Tierra del Fuego aclara

En un comunicado dado a conocer por el ministerio de Salud provincial, se dice que Tierra del Fuego es ajeno como posible lugar de origen del primer contagio."Desde que existen registros epidemiológicos, no hay registros de casos de hantavirus en la provincia", dice esa información aficial.

Destaca que la zona endémica de hantavirus en el sur del país se concentra principalmente en sectores cordilleranos de Neuquén, Río Negro y Chubut. A la par, informaron que "en Tierra del Fuego no existe evidencia concluyente sobre la presencia de reservorios con potencial de transmisión".

El virus tiene una etapa de incubación y contagio de hasta 6 semanas, por lo que podría tratarse de una persona que se contagió fuera de Tierra del Fuego y luego se embarcó en Ushuia a bordo del barco "Hundius". La enfermedad pudo manifestarse dentro ya del crucero, en aguas de la Antártida, de un contagio previo a embarcarse en la ciudad austral argentina.