Deportes
Alpine
Franco Colapinto
FÓRMULA 1

Alpine apuesta fuerte: la presentación de su nuevo auto será en un crucero y con Colapinto como protagonista

La escudería francesa mostrará oficialmente su nuevo monoplaza a pocas semanas del inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1, en un evento exclusivo frente a la costa de Barcelona.

Alpine apuesta fuerte: la presentación de su nuevo auto será en un crucero y con Colapinto como protagonista

Alpine confirmó una presentación fuera de lo común para dar inicio formal a su temporada 2026 en la Fórmula 1. Este viernes, la escudería francesa mostrará por primera vez el A526 en un evento exclusivo montado sobre un crucero en el mar Balear, frente a la costa de Barcelona, con Franco Colapinto como uno de los grandes protagonistas del lanzamiento.

Alpine se rearma: tras la salida de Jack Doohan, Franco Colapinto tendrá un nuevo compañero
alpine se rearma: tras la salida de jack doohan, franco colapinto tendra un nuevo companero
image

La elección del escenario no es casual. En una Fórmula 1 cada vez más atravesada por el impacto mediático, Alpine apuesta por un formato de alto impacto visual para marcar presencia desde el arranque del año y reforzar su imagen global. La estrategia combina espectáculo, marketing y expectativa deportiva en torno a un proyecto que busca dejar atrás un 2025 frustrante y abrir una etapa de recuperación.

Dónde y cómo será la presentación del nuevo Alpine

El evento se realizará a bordo de una embarcación provista por MSC, socio estratégico de la escudería, y contará con la presencia de invitados especiales y representantes de los principales patrocinadores del equipo. En ese marco, Alpine mostrará oficialmente el diseño del A526, el monoplaza con el que competirá en la temporada 2026.

El formato elegido apunta a generar impacto desde lo visual y a posicionar al equipo en el centro de la conversación, en un calendario que todavía no comenzó pero que ya empieza a tomar temperatura con las presentaciones oficiales de los autos.

Por qué Franco Colapinto será una de las caras del evento

Más allá del auto, el foco del lanzamiento estará puesto en la dupla de pilotos que conforman Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly. Ambos compartirán el escenario central del evento, en una clara señal de la importancia que Alpine le asigna a su alineación para el nuevo ciclo.

Para Colapinto, la jornada del viernes marcará su primer gran paso formal de un año clave en su carrera. El argentino será uno de los nombres más observados del evento y comenzará la temporada bajo los flashes y la atención internacional, en un contexto de fuerte exposición.

Quiénes acompañarán el lanzamiento del A526

La presentación también contará con la presencia de figuras clave dentro de la estructura deportiva de Alpine. Dirán presente Flavio Briatore, asesor del equipo, y Steve Nielsen, jefe de escudería, quienes acompañarán el lanzamiento del monoplaza con el que la escudería buscará cambiar la imagen de la temporada anterior.

Con el A526 ya listo para salir a escena, Alpine pone primera en 2026 con un mensaje claro: recuperar terreno, reforzar su identidad y transformar la expectativa generada en alta mar en resultados cuando la acción se traslade definitivamente a la pista.

