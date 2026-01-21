Alpine apuesta fuerte: la presentación de su nuevo auto será en un crucero y con Colapinto como protagonista

Por qué Franco Colapinto será una de las caras del evento

Más allá del auto, el foco del lanzamiento estará puesto en la dupla de pilotos que conforman Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly. Ambos compartirán el escenario central del evento, en una clara señal de la importancia que Alpine le asigna a su alineación para el nuevo ciclo.

Para Colapinto, la jornada del viernes marcará su primer gran paso formal de un año clave en su carrera. El argentino será uno de los nombres más observados del evento y comenzará la temporada bajo los flashes y la atención internacional, en un contexto de fuerte exposición.

Quiénes acompañarán el lanzamiento del A526

La presentación también contará con la presencia de figuras clave dentro de la estructura deportiva de Alpine. Dirán presente Flavio Briatore, asesor del equipo, y Steve Nielsen, jefe de escudería, quienes acompañarán el lanzamiento del monoplaza con el que la escudería buscará cambiar la imagen de la temporada anterior.

Con el A526 ya listo para salir a escena, Alpine pone primera en 2026 con un mensaje claro: recuperar terreno, reforzar su identidad y transformar la expectativa generada en alta mar en resultados cuando la acción se traslade definitivamente a la pista.