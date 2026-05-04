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Tragedia: una avioneta se estrelló contra un edificio a poco de despegar

Hay por lo menos dos muertos y varios heridos. Algunos de ellos son personas que vivían en el edificio contra el que se estrelló la aeronave luego de dar una curiosa vuelta entre otras construcciones.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Instantes previos a la tragedia aérea en Belo Horizonte

Instantes previos a la tragedia aérea en Belo Horizonte, Brasil. (Foto: Captura de TV)

Es una tragedia aérea que enluta a Brasil. Por causas que se investigan, una avioneta se estrelló de pleno contra un edificio en el centro de Belo Horizonte, en Minas Gerais. El accidente ocurrió pocos minutos después del despegue y dejó al menos dos muertos, además de varios heridos graves, en una zona densamente poblada, el barrio de Silveira, en el nordeste de la ciudad.

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Se conocieron las primeras hipótesis sobre el accidente aéreo en India (Foto: Reuters)

El episodio vuelve a poner el foco sobre la seguridad aérea en zonas urbanas. La aeronave llevaba cuatro personas a bordo y, según informaron los equipos de emergencia, el piloto quedó atrapado entre los restos mientras que los tres pasajeros resultaron gravemente heridos.

El impacto generó una escena de alto dramatismo porque sucedió en un área urbana plagada de edificios de diferente altura. El accidente obligó a un despliegue inmediato de bomberos, ambulancias y fuerzas de seguridad. Las primeras imágenes mostraron restos de la aeronave dispersos y daños materiales significativos, aunque todavía se evalúa el alcance estructural en el edificio afectado.

Por ahora, no hay una versión oficial concluyente sobre qué provocó la caída. Las investigaciones apuntan a reconstruir los últimos minutos del vuelo, en una secuencia que, según las primeras hipótesis, podría haber incluido una falla técnica o una pérdida de control a baja altura. Como ocurre en este tipo de accidentes, el análisis quedará en manos de especialistas en aviación, que deberán determinar si hubo error humano, problemas mecánicos o factores externos.

Un extraño accidente, a la vista de todos

El episodio vuelve a exponer un riesgo latente en grandes ciudades: la operación de aeronaves livianas en áreas densamente pobladas. Aunque estos vuelos suelen estar regulados, un desperfecto o una maniobra fallida puede derivar en consecuencias graves fuera del perímetro aeroportuario.

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Por ahora, no hay una versión oficial concluyente sobre qué provocó la caída. Las investigaciones apuntan a reconstruir los últimos minutos del vuelo, en una secuencia que, según las primeras hipótesis, podría haber incluido una falla técnica o una pérdida de control a baja altura. Como ocurre en este tipo de accidentes, el análisis quedará en manos de especialistas en aviación, que deberán determinar si hubo error humano, problemas mecánicos o factores externos.

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No es la primera vez que un accidente aéreo impacta en zonas habitadas en Brasil, pero cada caso reactiva el debate sobre los controles, las rutas de vuelo y las condiciones de seguridad. En esta oportunidad, la cercanía con edificaciones vuelve más delicado el escenario, ya que amplía el potencial daño más allá de quiénes viajan a bordo.

lugar del accidente en Belo Horizonte
El lugar del trágico accidente de una avioneta en Belo Horizonte, Brasil. (Foto: A24.com)

El lugar del trágico accidente de una avioneta en Belo Horizonte, Brasil. (Foto: A24.com)

Mientras tanto, la prioridad sigue siendo la atención de las víctimas y la contención en el lugar del hecho. El estado de los heridos, todos en condición crítica, será determinante en la evolución del caso.

En paralelo, se espera que en las próximas horas surjan más detalles sobre el tipo de aeronave, el plan de vuelo y el origen del trayecto. Datos clave para entender si se trató de un accidente evitable o de una falla inesperada.

secuencia accidente mineiro
Parte de la secuencia del accidente en Belo Horizonte. La avioneta ingresa al radio urbano, intenta un giro, se estrella con un edificio y los restos que terminaron en la calle, frente a la puerta del lugar. (foto: Captura de TV)

Parte de la secuencia del accidente en Belo Horizonte. La avioneta ingresa al radio urbano, intenta un giro, se estrella con un edificio y los restos que terminaron en la calle, frente a la puerta del lugar. (foto: Captura de TV)

El hecho, todavía en desarrollo, deja una imagen contundente: un avión fuera de control en medio de la ciudad, en una tragedia que sorprende y enluta al país.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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