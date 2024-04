Asesinaron a balazos a una influencer y a su pareja cuando salían de un gimnasio

Embed

Influencer asesinada en México en plena calle

Con su pareja, Vielka había cumplido con su rutina habitual de ejercicios en un gimnasio. Antes de las 10 y media de la mañana, una cámara de la calle los tomó caminando hacia un vehículo BMW para retirarse. El auto blanco estaba estacionado en la calle. Repentinamente, un pequeño automóvil se detiene junto a ellos. Vielka ya estaba en el asiento del acompañante y su pareja caminaba por detrás del BMW blanco hacia el asiento del conductor. Del otro auto salió una persona que disparó varias veces contra ellos y los mató.

asesinato de influencer en las calles de Puebla.jpg El cuerpo sin vida de Vielka Pulido quedó en el asiento del acompañante. Su pareja, tendido sobre el pavimento (Foto: gentileza El Universal).

La policía todavía no tiene ningún dato sobre los autores del asesinato ni el motivo. Pero sospechan que la joven influencer pudo no haber sido el blanco buscado. Apuntan a su pareja, Joel Abraham S, de 38 años. La fiscalía de Puebla cree que el asesinato puede haber sido un ajuste de cuentas contra él por negocios vinculados con el crimen organizado y el narcotráfico. Pero los sicarios, que ejecutaron la orden, también habrían matado a Vielka solo por estar en ese momento con él.

vielka y el lujo de la influencer.jpg El lujo, el maquillaje y ropas de marca. Característica de todas las imágenes de la influencer mexicana asesinada (Foto: gentileza Actualidad Viral).

Vielka Pulido, la influencer apodada "la humilladora"

Este apodo lo ganó con un video que se viralizó y le abrió el camino como influencer. En 2018, cuando tenía 15 años, obligó a una compañera del colegio que se había burlado de ella a ponerse de rodillas y pedirle perdón. Todo lo registró con un celular y al subirse a las redes tuvo un impacto al instante. Muchos a favor, pero también otros en contra de su actitud. Subía a las redes prácticamente todo lo que hacía. Siempre vistiendo ropa de marca y con autos lujosos a su alrededor. Pero para Vielka, su carrera como influencer acababa de nacer. Por ese video se ganó el apodo popular de "la humilladora".

Embed

En Instagram tenía unos 28.000 seguidores y más de 3.000 por TikTok. Pero además, gracias a su fama, había lanzado una línea personal de cosméticos. Sus contenidos, de todos modos, siempre mantuvieron el estilo polémico del video de 2018. Era seguida por sus consejos de belleza y las imágenes que publicaba con ella como figura central. Aunque al mismo tiempo era muy provocadora con quienes la criticaban por las redes.

mensaje de Vielka Pulido.jpg La "humilladora" era muy provocadora y vehemente en sus mensajes por las redes sociales (Foto: cuenta de X de Pulido).

"Muéranse de envidia. La que brilla, brilla sola", contestó una vez. Como si fuera una ironía, su último mensaje fue: "Los ángeles me cuidan, me tiran y no me dan".