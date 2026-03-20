BTS regresó con "Arirang" tras 4 años: las canciones, el nuevo videoclip y su gira mundial

Je, sí, los argentinos tendrán que esperar hasta octubre. Los días 23 y 24 de ese mes, este año, los 7 fabulosos de Corea del Sur estarán junto al público argentino.

bts para mirar en Argentina Este 21 de marzo, a la 8 de la mañana, se podrá ver en directo el regreso de BTS a la música. (Foto: Captura de TV)

El lanzamiento de "Swim", apenas un anticipo muy esperado

Si algo maneja muy bien este grupo es el marketing. "Vendieron" la espera de 4 años y lograron una ansiedad mundial. Para calmarla en parte, antes del primer recital en Seúl lanzaron el tema "Swim" como un anticipo de "Arirang"(cuyo nombre está presente en un momento clave del clip.

Y por si fuera poco, ya está al alcance de todo el mundo, el "playlist" en la plataforma más famosa del mundo, las 14 nuevas canciones del grupo.

playlist de BTS nuevo Los 14 nuevos temas para el deleite de los fanáticos de BTS. (Foto: A24.com)

El grupo más famoso de K-pop en el mundo

La banda BTS es un grupo surcoreano de K-pop formado en 2013 por la empresa HYBE. Está integrada por siete miembros: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Así se mantienen hasta hoy y se convirtieron en un fenómeno global por su mezcla de pop, hip hop y letras con contenido social.

el grupo bts El grupo BTS, de Corea para el Sur para el mundo, con su formación inicial y permanente. (foto: LATimes,gentileza)

Además del ritmo y el baile en sus canciones, el grupo fue una verdadera revolución mundial desde su creación. Sus canciones son en base a:

K-pop (base comercial y estética) Korean Pop, la música que ellos impusieron en el mundo

Hip hop (muy presente en sus inicios, sobre todo con RM y Suga)

Pop (sus hits más globales)

R&B y soul (en canciones más melódicas)

EDM y electrónica (en temas más modernos y de estadio)

Además, sus letras suelen tocar temas poco comunes en el pop masivo: salud mental, presión social, juventud, identidad y éxito. Algunos de los pilares de las seríies coreanas que son un éxito en los canales de streaming.

Coreografías, estética visual y shows en vivo de alto nivel los volvieron un producto global competitivo. Sin embargo, BTS logró algo poco común: exportar cultura coreana al mundo sin diluir su identidad, y convertirla en un fenómeno masivo.

Una pausa obligada que duró 4 años

En Corea del Sur, todos los hombres deben cumplir entre 18 y 21 meses de servicio antes de cierta edad. Durante años se debatió si BTS podía quedar exento por su impacto cultural global, pero finalmente no recibieron una excepción total.

¿Qué hicieron entonces? Los siete integrantes decidieron alistarse de manera escalonada (no todos exactamente al mismo tiempo), para poder cumplir con la ley, mantener cierta actividad individual (solos, colaboraciones) y reducir el tiempo total de pausa grupal.

Los siete miembros - RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook - cumplieron con el servicio militar. Por la manera escalonada en que cumplieron , los fanáticos acumularon casi un lustro de espera.

El lanzamiento llega tras un período de pausa obligado por el servicio militar de sus integrantes, una instancia que no solo interrumpió la actividad grupal sino que también redefinió el vínculo del grupo con su audiencia. Durante ese tiempo, cada miembro exploró su identidad artística en proyectos individuales, ampliando el universo creativo de la banda. Hata que llegó el día esperado por todos.

El regreso con gloria de BTS y el K-pop

El nuevo trabajo muestra una evolución sonora que combina la esencia del K-pop con influencias más maduras, atravesadas por experiencias personales y el paso del tiempo. Las primeras pistas revelan un tono introspectivo, con letras que abordan el crecimiento, la distancia y el reencuentro.

A nivel industria, el regreso de BTS no es menor. Su impacto trasciende lo musical: mueve mercados, redefine estrategias de streaming y vuelve a poner el foco en Asia como epicentro cultural. Las plataformas digitales registran picos de reproducciones anticipadas y las redes sociales replican el fenómeno global que caracteriza al grupo.

Para sus fans, el esperado comeback no es solo un lanzamiento: es la confirmación de una continuidad. Para la industria, es el regreso de uno de sus actores más influyentes. Habían prometido que volverían tras cumplir su obligación con la patria y lo hicieron.

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Por que "Arirang" es tan especial

El nombre “Arirang” proviene de una canción tradicional coreana, considerada casi un himno no oficial de Corea del Sur. Es una antigua canción folclórica con múltiples versiones regionales. Su origen exacto es incierto, pero se transmite desde hace siglos. ¿Qué significa el nombre? No tiene una traducción literal única. Se interpreta más como una expresión emocional ligada a:

la nostalgia

la separación

el amor

el sufrimiento

El estribillo habla de cruzar el “paso de Arirang”, una metáfora de despedida o transición. La canción se volvió un símbolo de identidad nacional, especialmente durante períodos difíciles como la ocupación japonesa, cuando funcionó como una forma de resistencia cultural. Incluso fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ahora, de la mano de BTS, de seguro, tendrá una nueva dimensión planetaria.

Este 21 de marzo, vuelve BTS. Imperdible.