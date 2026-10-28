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Murió una argentina en el choque de trenes en Toledo y buscan a Agustín Randazzo, desaparecido desde el accidente

Ana Martina Conte Grand, una sanjuanina que residía en Andalucía, fue identificada entre las víctimas fatales del siniestro y viajaba junto a su hermano, que fue trasladado a un hospital. En paralelo, continúa la búsqueda de Agustín Randazzo, el argentino de 51 años cuyo paradero se desconoce desde la colisión.

Murió una argentina en el choque de trenes en Toledo y buscan a Agustín Randazzo

Murió una argentina en el choque de trenes en Toledo y buscan a Agustín Randazzo, desaparecido desde el accidente. (Foto: captura).

El choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles en Toledo, España, dejó confirmada la muerte de una argentina y mantiene en vilo a la familia de otro compatriota desaparecido. Ana Martina Conte Grand, oriunda de San Juan y residente en Andalucía, fue identificada entre las víctimas fatales y viajaba en el coche 7 junto a su hermano, que fue trasladado al Hospital de Toledo, según consignó Clarín.

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Al mismo tiempo, continúa la búsqueda de Agustín Randazzo, de 51 años, quien viajaba en el coche 8 y del que sus familiares no tienen noticias desde el accidente.

“Desde entonces no sabemos nada de él”, expresaron sus allegados, que buscan información sobre su paradero.

Por su parte, la Cancillería argentina afirmó que "se ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano argentino en el accidente ferroviario ocurrido en España. Asimismo, otro ciudadano argentino continúa con paradero desconocido y otros connacionales resultaron heridos".

A través de la red social X, el organismo detalló que "la Embajada argentina en Madrid y los consulados argentinos en España mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados y continúan brindando la asistencia consular necesaria, con la debida reserva y confidencialidad".

Cómo identificar a Agustín Randazzo

Para ayudar a localizarlo, sus familiares difundieron una fotografía reciente y describieron algunos rasgos físicos que podrían facilitar su identificación. Randazzo tiene barba entrecana, varios tatuajes visibles y suele llevar una gorra negra y anteojos de sol oscuros.

La familia busca reunir información que permita establecer dónde se encuentra el hombre y conocer su estado de salud.

Su pareja también se sumó a la búsqueda

La búsqueda no se limita a sus familiares. Sergi, la pareja de Randazzo, también comenzó a difundir información en internet para intentar localizarlo. Por el momento, decidió no viajar a Toledo mientras espera novedades oficiales sobre su situación.

A través de las redes sociales, publicó un mensaje para pedir ayuda y alertar sobre la falta de noticias. “Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el Ave accidentado, en el vagón número 8. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor, ayuda”, expresó.

El accidente se produjo alrededor de las 8:53 entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo. (Foto: Reuters).

El accidente se produjo alrededor de las 8:53 entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo. (Foto: Reuters).

Las redes sociales, una herramienta para encontrar a los desaparecidos

La búsqueda de Randazzo se suma a la de otras familias que recurren a las plataformas digitales para difundir fotografías, datos personales y la información disponible sobre sus seres queridos después del accidente.

La cantidad de personas que intentan establecer contacto con los pasajeros incomunicados impulsó también la creación de sitios web independientes para reunir datos y facilitar la localización de quienes viajaban en las formaciones afectadas.

El operativo de emergencia tras el choque

El accidente se produjo alrededor de las 8:53 entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo, e involucró a un tren de alta velocidad AVE y una formación de la empresa Iryo.

El balance provisional consignado en la información original era de al menos 68 personas fallecidas y decenas de heridos. Mientras los equipos de emergencia continuaban con las tareas de asistencia, las autoridades investigaban las causas de la colisión.

En paralelo, las autoridades sanitarias de Madrid y Castilla-La Mancha solicitaron donaciones urgentes de sangre para atender a los afectados por el siniestro.

En pocas palabras

  • Hallan argentina fallecida: Una sanjuanina identificada como Ana Martina Conte Grand murió en el choque de trenes en Toledo, España.
  • Buscan a otro argentino: Continúa la búsqueda de Agustín Randazzo, de 51 años, desaparecido desde la colisión.
  • Asistencia consular: La Embajada argentina en Madrid y consulados brindan asistencia a familiares y afectados.
Resumen generado por Thinkindot AI
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