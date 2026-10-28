Desesperada búsqueda de dos hermanos de 12 y 10 años: soñaban con ser futbolistas

"Hoy tenían una propuesta de Comodoro para poder ir a hacer su prueba", recordó Emilio Virreira durante una entrevista con medios locales. El hombre explicó que la familia estaba intentando reunir el dinero necesario para afrontar los gastos del viaje. La oportunidad representaba un paso importante para los hermanos, que soñaban con progresar en el fútbol.

El abuelo también destacó el vínculo que los chicos mantenían con Talleres, donde pasaban gran parte de sus días. "En el club Talleres están más tiempo, es como la escuela", expresó, al agradecer el acompañamiento que reciben de la institución desde que comenzó la búsqueda.

Los hermanos jugaban en el Club Talleres y obtuvieron campeonatos deportivos en sus categorías dos semanas antes del suceso (Foto: Club Talleres de Río Gallegos)

Cómo sigue la búsqueda de los hermanos desaparecidos en el río Gallegos

El Gobierno de Santa Cruz mantiene un amplio operativo para localizar a los menores, con tareas que se desarrollan por cuarto día consecutivo en el sector donde fueron vistos por última vez. El dispositivo incluye 15 buzos, drones, equipos especializados y recorridas terrestres por ambas márgenes del río Gallegos.

Desde el domingo trabajan de manera coordinada integrantes de Bomberos, Policía provincial, Prefectura Naval Argentina y otras dependencias de seguridad. El superintendente de Bomberos, Alberto Domingo Gonzalo, explicó que las tareas comenzaron durante las primeras horas de la mañana y cuentan con la participación de efectivos provinciales y tres buzos de Prefectura.

El operativo contempla diferentes líneas de búsqueda:

Rastrillajes subacuáticos: los buzos inspeccionan sectores del río, especialmente el punto donde los hermanos fueron vistos por última vez.

Recorridas por las orillas: los equipos terrestres avanzan por ambas márgenes del cauce.

Búsqueda con drones: Gendarmería Nacional y la Dirección de Investigaciones utilizan dispositivos aéreos para ampliar la superficie inspeccionada.

Operativos rurales: efectivos de la Dirección General de Operaciones Rurales y Operaciones Policiales participan de los recorridos.

Ampliación hacia Güer Aike: personal de Pesca de Santa Cruz se incorporó con dos grupos para extender las tareas hacia esa zona.

Las autoridades concentran sus esfuerzos en los sectores considerados prioritarios, aunque el despliegue abarca una extensión mayor del río y sus alrededores.

Las dificultades que enfrentan los rescatistas en el río Gallegos

Las condiciones naturales del lugar representan uno de los principales desafíos para los equipos que buscan a Leo y José. Las bajas temperaturas del agua y la corriente del río complican especialmente las tareas de los buzos, que deben realizar inspecciones en profundidad en sectores previamente seleccionados.

A estas dificultades se suma la extensión del área que debe ser revisada, desde La Toma hasta las inmediaciones de Güer Aike. Por ese motivo, los responsables del operativo combinaron los trabajos subacuáticos con recorridas por tierra y observación aérea mediante drones.

Efectivos de diversas fuerzas provinciales y federales extendieron el radio de inspección hacia la localidad de Güer Aike (Prensa Santa Cruz)

La participación de diferentes fuerzas permite distribuir los equipos en varios puntos y ampliar la cobertura de los rastrillajes. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre el paradero de los hermanos.

El dramático momento que atraviesan los padres de Leo y José Virreira

La desaparición de los niños provocó una situación de extrema angustia dentro de la familia. Emilio Virreira relató que su hijo, padre de los menores, sufrió una descompensación durante la noche y necesitó asistencia médica. Según explicó, debieron administrarle suero y, después de descansar algunas horas, regresó durante la mañana al lugar donde se desarrolla la búsqueda.

La madre de los chicos también recibió atención médica ante el impacto emocional de lo ocurrido. Profesionales de salud mental acompañan a los familiares durante el operativo. "No hay palabras, no hay un consuelo", expresó el abuelo al describir el dolor que atraviesan desde el domingo. A pesar del difícil momento, la familia continúa pendiente de cada novedad y mantiene contacto con los equipos que participan de los rastrillajes.

La colecta solidaria del Club Talleres para ayudar a la familia

En paralelo al operativo, el Club Talleres de Río Gallegos impulsó una campaña solidaria para colaborar económicamente con los familiares de los hermanos desaparecidos. La iniciativa busca brindar asistencia en un momento especialmente complicado para el entorno de Leo y José.

El abuelo confirmó que las donaciones están llegando a sus destinatarios y agradeció el acompañamiento de quienes decidieron colaborar. "Por el momento no tenían, no tienen trabajo, esa es la realidad", explicó al referirse a la situación económica de los padres.

Emilio también se puso a disposición de las personas que quieran consultar detalles de la colecta, con el objetivo de evitar confusiones y garantizar que la ayuda llegue efectivamente a la familia.