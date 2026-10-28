La lista de los posibles conductores de Intrusos tras la salida de Rodrigo Lussich

Entre los posibles candidatos aparecen Jorge Rial, histórico conductor del ciclo; Moria Casán, Viviana Canosa, Marcelo Polino y Horacio Cabak.

Por el momento, no hay una confirmación oficial sobre quién ocupará el lugar al frente del ciclo. La resolución se conocería en los próximos días y marcará una nueva etapa para un programa que lleva 27 años en pantalla y que se convirtió en una de las marcas más representativas de América TV.

Cómo fue el firme descargo de Adrián Pallares sobre el final de su dupla con Rodrigo Lussich

Adrián Pallares se refirió este miércoles a los rumores de diferencias con Rodrigo Lussich, que surgieron ante la posibilidad de que su compañero deje el programa después de compartir durante varios años la conducción del emblemático ciclo de espectáculos de América TV.

"Acá primero lo que hay son dos tipos que se conocen hace 20 años y trabajamos juntos hace 7 todos los días, quisiera ver todos lo que hablaron si trabajan hace 7 años con su amigo y poder seguir haciéndolo normalmente", expresó el conductor al comenzar su descargo, visiblemente molesto por las versiones sobre supuestos conflictos con su colega que se difundieron durante los últimos días.

"Esta situación lo venimos hablando nosotros hace mucho tiempo. Y cuento una intimidad: verano de 2023, terminamos una reunión y Rodri me dijo: yo me voy Adri. Con lo cual esto lo hemos construido entre los dos y nos tuvimos paciencia en un montón de cosas", agregó Pallares, al recordar que la posibilidad de una separación profesional era un tema que ambos venían conversando desde hacía tiempo.

"Rodrigo es mi amigo y no hay nadie mejor para trabajar en dupla. Él me subió al escenario y me volvió loco para que haga teatro, y eso es amor y afecto de amigos que me vaya bien igual que a él. Entre nosotros nunca hubo celos aunque parezca raro en este medio: si uno brillaba el otro estaba contento", remarcó el periodista, quien volvió a poner el foco en el vínculo de amistad que construyó con Lussich y en la confianza que marcó su relación laboral a lo largo de los últimos años.