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La lista de los posibles conductores de Intrusos tras la salida de Rodrigo Lussich

Tras la separación de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, trascendieron en PrimiciasYa los nombres de las figuras que podrían quedar al frente de Intrusos. La decisión se conocería esta semana.

28 oct 2026, 17:55
Rodrigo Lussich y Adrián Pallares
Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

La conducción de Intrusos atraviesa días decisivos. En medio de la separación de la dupla conformada por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, comenzaron a circular nombres de figuras que podrían quedar al frente del histórico ciclo de espectáculos de América TV.

En PrimiciasYa (América TV) dieron a conocer una lista de posibles candidatos para ocupar la conducción del programa, uno de los clásicos de la televisión argentina. La decisión se definiría durante esta semana, en medio de reuniones internas que involucran a las principales autoridades del canal.

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Quien aportó detalles sobre el tema fue Marina Calabró, que se refirió al movimiento que se vive puertas adentro del canal y al plazo que tendría la señal para resolver quién estará al frente del ciclo. "Estamos hablando de esto porque hay reuniones en este momento en el tercer piso del canal. Yo no quiero ser infidente pero ha llegado toda la plana mayor, esta semana es la deadline, lo han dicho los chicos, es así, es tal cual lo dicen, esta semana se define quién se queda en la conducción de Intrusos, un programa que es cabecera para esta programación, que es un emblema en la televisión, son 27 años de historia", comentó Calabró.

Mientras crece la expectativa por la decisión final, ya trascendieron varios nombres que estarían en consideración para asumir la conducción del programa de espectáculos. La lista incluye a Lussich y Pallares, los actuales referentes del ciclo, además de otras figuras reconocidas del mundo del espectáculo y el periodismo.

Entre los posibles candidatos aparecen Jorge Rial, histórico conductor del ciclo; Moria Casán, Viviana Canosa, Marcelo Polino y Horacio Cabak.

Por el momento, no hay una confirmación oficial sobre quién ocupará el lugar al frente del ciclo. La resolución se conocería en los próximos días y marcará una nueva etapa para un programa que lleva 27 años en pantalla y que se convirtió en una de las marcas más representativas de América TV.

Cómo fue el firme descargo de Adrián Pallares sobre el final de su dupla con Rodrigo Lussich

Adrián Pallares se refirió este miércoles a los rumores de diferencias con Rodrigo Lussich, que surgieron ante la posibilidad de que su compañero deje el programa después de compartir durante varios años la conducción del emblemático ciclo de espectáculos de América TV.

"Acá primero lo que hay son dos tipos que se conocen hace 20 años y trabajamos juntos hace 7 todos los días, quisiera ver todos lo que hablaron si trabajan hace 7 años con su amigo y poder seguir haciéndolo normalmente", expresó el conductor al comenzar su descargo, visiblemente molesto por las versiones sobre supuestos conflictos con su colega que se difundieron durante los últimos días.

"Esta situación lo venimos hablando nosotros hace mucho tiempo. Y cuento una intimidad: verano de 2023, terminamos una reunión y Rodri me dijo: yo me voy Adri. Con lo cual esto lo hemos construido entre los dos y nos tuvimos paciencia en un montón de cosas", agregó Pallares, al recordar que la posibilidad de una separación profesional era un tema que ambos venían conversando desde hacía tiempo.

"Rodrigo es mi amigo y no hay nadie mejor para trabajar en dupla. Él me subió al escenario y me volvió loco para que haga teatro, y eso es amor y afecto de amigos que me vaya bien igual que a él. Entre nosotros nunca hubo celos aunque parezca raro en este medio: si uno brillaba el otro estaba contento", remarcó el periodista, quien volvió a poner el foco en el vínculo de amistad que construyó con Lussich y en la confianza que marcó su relación laboral a lo largo de los últimos años.

     

 

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