Flávio Bolsonaro escapó de Brasil y está en Miami: los tres escenarios judiciales que enfrenta

La extradición no es automática, aunque Flávio tenga causas abiertas en su país. También dependerá de la naturaleza de los delitos imputados y de las pruebas presentadas.

La alternativa del asilo político

Flávio Bolsonaro también podría intentar obtener asilo si sostiene que enfrenta persecución política en Brasil. Sin embargo, esa solicitud no garantiza que pueda permanecer en Estados Unidos: deberá demostrar que cumple los requisitos legales y que existe una persecución contemplada por la normativa estadounidense.

La decisión de Washington tendrá consecuencias políticas y diplomáticas. Una eventual protección migratoria podría complicar el regreso del senador, pero no supone inmunidad judicial. El escenario dependerá de los pasos que dé la Justicia brasileña y de la respuesta de la administración de Donald Trump.

En Brasil, Flávio Bolsonaro iba a perder sus fueros al cesar su mandato de senador en el primer trimestre de 2027. Pero la Justicia de ese país le pidió que entregue su pasaporte al día siguiente de perder las elecciones. Se lo vincula con lavado de dinero y una causa en la que también llega hasta el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, según el New York Times. Por una organización conservadora llamada Rockbridge Network, cofundada por Vance, y el posible apoyo extranjero a la campaña presidencial del senador brasileño.

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