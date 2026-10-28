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Flávio Bolsonaro escapó de Brasil y está en Miami: los tres escenarios judiciales que enfrenta

El candidato derrotado por Lula está ya en suelo norteamericano. Depende de un asilo o de la condición de "perseguido" que pueda asignarle el gobierno de Donald Trump para permanecer en Estados Unidos.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Flávio Bolsonaro protegido con paraguas al momento de dejar el aeropuerto en Miami. (Foto: A24.com)

Flávio Bolsonaro protegido con paraguas al momento de dejar el aeropuerto en Miami. (Foto: A24.com)

Flávio Bolsonaro terminó su "periplo fantasma" que inició en San Pablo, siguió por Puerto Iguazú, en la Argentina, escala en Guayaquil, Ecuador, y finalizó aterrizando en un avión privado en Miami, Estados Unidos. Se fue de Brasil con la cédula de identidad con la que ingresó a nuestro país y, luego, con pasaporte italiano partió en avión con su familia hacia EE.UU.

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Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, llegó entonces a Estados Unidos en medio de la controversia por su salida de Brasil y las investigaciones judiciales que lo involucran. Su permanencia en territorio estadounidense abre interrogantes sobre su situación migratoria, la posibilidad de solicitar asilo político y un eventual pedido de extradición por parte de las autoridades brasileñas.

La primera cuestión es bajo qué condición podrá permanecer en Estados Unidos. La concesión de una visa de ingreso no equivale a obtener asilo político ni residencia permanente. Para quedarse, deberá cumplir las condiciones migratorias correspondientes y los plazos que establezcan las autoridades estadounidenses.

¿Brasil puede pedir su extradición?

Brasil podría solicitar su extradición si la Justicia considera que existen fundamentos legales para reclamarlo. Para eso, deberá presentar una solicitud formal y documentación que respalde los cargos. Estados Unidos evaluará si se cumplen los requisitos del tratado bilateral y de su legislación, en un procedimiento que puede incluir una revisión judicial y una decisión de las autoridades ejecutivas.

La extradición no es automática, aunque Flávio tenga causas abiertas en su país. También dependerá de la naturaleza de los delitos imputados y de las pruebas presentadas.

La alternativa del asilo político

Flávio Bolsonaro también podría intentar obtener asilo si sostiene que enfrenta persecución política en Brasil. Sin embargo, esa solicitud no garantiza que pueda permanecer en Estados Unidos: deberá demostrar que cumple los requisitos legales y que existe una persecución contemplada por la normativa estadounidense.

La decisión de Washington tendrá consecuencias políticas y diplomáticas. Una eventual protección migratoria podría complicar el regreso del senador, pero no supone inmunidad judicial. El escenario dependerá de los pasos que dé la Justicia brasileña y de la respuesta de la administración de Donald Trump.

En Brasil, Flávio Bolsonaro iba a perder sus fueros al cesar su mandato de senador en el primer trimestre de 2027. Pero la Justicia de ese país le pidió que entregue su pasaporte al día siguiente de perder las elecciones. Se lo vincula con lavado de dinero y una causa en la que también llega hasta el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, según el New York Times. Por una organización conservadora llamada Rockbridge Network, cofundada por Vance, y el posible apoyo extranjero a la campaña presidencial del senador brasileño.

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Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Flavio Bolsonaro: El senador brasileño llegó a Miami, Estados Unidos, en medio de investigaciones judiciales en su país.
  • Situación legal: Brasil podría solicitar su extradición, mientras que él podría buscar asilo político.
  • Contexto: La permanencia de Bolsonaro en EE.UU. y la decisión de Washington tendrán consecuencias políticas y diplomáticas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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