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DESDE MIAMI

En un comunicado, Flávio Bolsonaro agradeció a Milei y Trump y se declaró "el verdadero presidente electo" de Brasil

Flávio Bolsonaro llegó a Miami tras ingresar a la Argentina con su familia y agradeció a Javier Milei y Donald Trump. Además, negó haber escapado de Brasil pese a la prohibición judicial de salir del país.

En un comunicado, Flávio Bolsonaro agradeció a Milei y Trump y se declaró el verdadero presidente electo de Brasil

El senador brasileño Flávio Bolsonaro publicó este miércoles un comunicado en el que agradeció al presidente argentino, Javier Milei, y al mandatario estadounidense, Donald Trump, luego de llegar a Miami. El dirigente, que perdió el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó que haya escapado de la Justicia.

Leé también El presidente de The Americas Council aseguró que el Gobierno argentino "estaba enterado" del plan de fuga de Flávio Bolsonaro
El presidente de The Americas Council aseguró en diálogo con A24 que Javier Milei participó parcialmente en la coordinación de una operación para trasladar a Flávio Bolsonaro a Estados Unidos. (Foto: archivo).

No huí de Brasil, me fui por Brasil”, afirmó en un mensaje dirigido a la población brasileña y a la comunidad internacional, en el que se presentó como el “verdadero presidente electo” de su país.

Flávio aterrizó en Miami a las 10.30, después de ingresar por tierra a la Argentina el martes a las 22.50 junto a su esposa y sus dos hijas. Su salida de Brasil se produjo pese a que la Justicia local le había prohibido abandonar el país.

En su carta, el senador agradeció a Milei por su “coraje y sentido de la justicia y la legalidad”, mientras que también reconoció a Trump por darle la bienvenida a Estados Unidos.

El dirigente brasileño también cuestionó al magistrado del Tribunal Supremo Cristiano Zanin y le atribuyó los más de 10 millones de votos que Lula sumó entre la primera y la segunda vuelta electoral.

“Lo que tenemos aquí es una caza de brujas de motivación política y el intento de mantenerme como rehén”, afirmó. También reconoció que no tenía previsto abandonar su país, aunque aseguró que conocía el rumbo que estaban tomando los acontecimientos: “No era mi intención abandonar mi patria, pero sabía exactamente hacia dónde iban las cosas”.

El dirigente también denunció un supuesto fraude electoral y acusó a las instituciones brasileñas de favorecer a Lula da Silva, aunque no presentó pruebas que respaldaran esas afirmaciones.

Flávio Bolsonaro anunció que liderará la oposición desde Estados Unidos

Tras su llegada a Miami, Flávio Bolsonaro aseguró que mantendrá su actividad política desde territorio estadounidense y que buscará movilizar a la oposición brasileña a través de medios pacíficos y legítimos.

Voy a liderar la oposición desde aquí”, anunció en su mensaje, en el que también pidió a la comunidad internacional que no normalice lo que describió como una deriva autoritaria en Brasil.

El senador vinculó su situación judicial con la de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado y actualmente bajo arresto domiciliario.

Flávio sostuvo que continuará su lucha política hasta que Brasil vuelva a ser, según sus palabras, una nación libre. “Salí de Brasil, pero no abandoné a los brasileños”, afirmó.

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