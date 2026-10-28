En un comunicado, Flávio Bolsonaro agradeció a Milei y Trump y se declaró "el verdadero presidente electo" de Brasil

El dirigente brasileño también cuestionó al magistrado del Tribunal Supremo Cristiano Zanin y le atribuyó los más de 10 millones de votos que Lula sumó entre la primera y la segunda vuelta electoral.

“Lo que tenemos aquí es una caza de brujas de motivación política y el intento de mantenerme como rehén”, afirmó. También reconoció que no tenía previsto abandonar su país, aunque aseguró que conocía el rumbo que estaban tomando los acontecimientos: “No era mi intención abandonar mi patria, pero sabía exactamente hacia dónde iban las cosas”.

El dirigente también denunció un supuesto fraude electoral y acusó a las instituciones brasileñas de favorecer a Lula da Silva, aunque no presentó pruebas que respaldaran esas afirmaciones.

Flávio Bolsonaro anunció que liderará la oposición desde Estados Unidos

Tras su llegada a Miami, Flávio Bolsonaro aseguró que mantendrá su actividad política desde territorio estadounidense y que buscará movilizar a la oposición brasileña a través de medios pacíficos y legítimos.

“Voy a liderar la oposición desde aquí”, anunció en su mensaje, en el que también pidió a la comunidad internacional que no normalice lo que describió como una deriva autoritaria en Brasil.

El senador vinculó su situación judicial con la de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado y actualmente bajo arresto domiciliario.

Flávio sostuvo que continuará su lucha política hasta que Brasil vuelva a ser, según sus palabras, una nación libre. “Salí de Brasil, pero no abandoné a los brasileños”, afirmó.