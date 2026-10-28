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Así es el lugar donde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy

La docente rural fue encontrada en una zona de difícil acceso de Esquina. La Justicia investiga las circunstancias de su muerte y mantiene a cinco personas detenidas, entre ellas el principal sospechoso.

Dónde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy. (Foto: captura

Dónde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy. (Foto: captura, mejorada con IA)

El cuerpo de Nancy Godoy, la maestra rural que era buscada desde el 7 de octubre en Corrientes, fue encontrado este miércoles durante un operativo de rastrillaje en el paraje El Malezal, en jurisdicción de la localidad de Esquina. El hallazgo se produjo en un sector aislado, ubicado a aproximadamente 15 kilómetros de la Escuela Rural N°626, donde la mujer se desempeñaba como docente suplente.

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Dos efectivos de la Policía de Corrientes que recorrían el campo a caballo localizaron el cuerpo. Las características del terreno y la falta de cobertura telefónica dificultaron la comunicación inmediata con las autoridades por lo que los agentes debieron trasladarse hasta otro punto para informar sobre el descubrimiento.

Tras conocerse la noticia, la investigación ingresó en una etapa decisiva, ya que los peritos deberán determinar cómo murió Nancy Godoy, cuánto tiempo permaneció su cuerpo en ese lugar y si fue asesinada allí o trasladada después de su muerte. El hallazgo ocurrió en el paraje El Malezal, una zona rural de Esquina caracterizada por sus dificultades de acceso.

La distancia respecto de la escuela donde trabajaba la docente y las condiciones del terreno complican las tareas de los investigadores. Debido a que no resulta sencillo ingresar con vehículos, el Ministerio Público Fiscal analiza la posibilidad de utilizar un helicóptero para llegar al lugar y facilitar el traslado del cuerpo.

La fiscal responsable de la causa también evalúa las alternativas disponibles para supervisar personalmente las diligencias judiciales y garantizar la preservación de las pruebas.

Por el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre el estado en el que fue encontrado el cuerpo ni se confirmó la causa de muerte. Esos interrogantes deberán ser esclarecidos mediante los estudios forenses.

Entre los principales puntos que buscarán determinar las pericias se encuentran:

  • La causa de muerte: establecer qué provocó el fallecimiento de la docente.
  • El tiempo transcurrido: estimar cuánto tiempo permaneció el cuerpo en el lugar del hallazgo.
  • La escena del hecho: determinar si El Malezal fue el sitio donde ocurrió el presunto crimen.
  • Un posible traslado: investigar si el cuerpo fue llevado hasta esa zona después de la muerte.

Quiénes son los cinco detenidos por el caso Nancy Godoy

La causa judicial tiene cinco personas detenidas, vinculadas directa o indirectamente con el entorno rural en el que trabajaba la docente. Antes de confirmarse el hallazgo, la Justicia había dispuesto la prisión preventiva de los imputados.

El principal acusado es Ireneo Antonio Zarza, capataz y encargado del campo, señalado por los investigadores como presunto autor del femicidio.

La docente rural fue encontrada en una zona de difícil acceso de Esquina. (Foto: generada con IA)

La docente rural fue encontrada en una zona de difícil acceso de Esquina. (Foto: generada con IA)

Los otros cuatro detenidos son:

  • Felipe Sandoval: peón rural, imputado por encubrimiento.
  • Nahuel Rojas: trabajador rural, también acusado de encubrimiento.
  • Rosa Leguizamón: baqueana y pareja de Rojas, investigada por encubrimiento.
  • Ernesto Ezequiel Bordón: allegado a la familia de los peones, imputado por falso testimonio.

La aparición del cuerpo representa un avance fundamental para la investigación, aunque todavía quedan interrogantes sobre las circunstancias de la muerte de Godoy y la eventual participación de los acusados.

Los resultados de la autopsia y las pericias en el lugar del hallazgo serán determinantes para reconstruir qué ocurrió con la docente rural desde el momento de su desaparición.

En pocas palabras

  • Hallazgo del cuerpo: El cuerpo de Nancy Godoy fue encontrado en el paraje El Malezal, Esquina.
  • Investigación en curso: Se investigan las circunstancias de su muerte y hay cinco detenidos, incluido el principal sospechoso.
  • Próximos pasos: La autopsia y las pericias determinarán la causa de muerte y si fue trasladada.
Resumen generado por Thinkindot AI
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Nancy Godoy Investigación Corrientes Cuerpo
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