Confirmado que cambia la hora: qué día hay que ajustar los relojes

En contraposición, sus críticos consideran que los supuestos beneficios energéticos son escasos y que las alteraciones en el reloj biológico pueden provocar efectos negativos sobre la salud, el descanso y el rendimiento laboral.

Esta división ha impedido que Europa logre una posición definitiva, dejando en suspenso una posible reforma estructural.

Científicos respaldan la continuidad del sistema estacional

Diversos expertos españoles consideran que el cambio horario sigue siendo una herramienta útil.

Entre ellos destacan los físicos José María Martín Olalla, de la Universidad de Sevilla, y Jorge Mira Pérez, de la Universidad de Santiago de Compostela, quienes sostienen que esta medida permite acompasar mejor la actividad humana con las variaciones naturales de luz y oscuridad propias de cada estación.

Martín Olalla argumenta que, aunque el ajuste pueda resultar incómodo temporalmente, ofrece una ventaja práctica significativa: permite jornadas laborales más tempranas en verano y tardes más extensas para actividades recreativas, algo especialmente valorado en países del sur europeo.

Además, remarca que las diferencias geográficas dentro del continente hacen que no todos los países enfrenten la misma realidad lumínica, por lo que considera razonable cierta flexibilidad.

La geografía europea complica una solución uniforme

Uno de los principales obstáculos para una decisión comunitaria radica en las diferencias entre las regiones del norte y del sur de Europa.

Mientras en países nórdicos la variación estacional de luz solar es extrema, en naciones como España las diferencias son menos pronunciadas, aunque igualmente significativas.

Según los especialistas, esto hace difícil imponer una única solución para todo el bloque, ya que lo que puede resultar beneficioso para España podría ser irrelevante o incluso perjudicial para Finlandia o Suecia.

Jorge Mira Pérez advierte que permitir decisiones individuales por país podría fragmentar el sistema horario europeo, generando problemas logísticos en transporte, comercio y coordinación internacional.

El ahorro energético: una promesa cada vez más cuestionada

Cuando el cambio horario fue reforzado durante la década de 1970, uno de los argumentos centrales era el ahorro energético.

La lógica indicaba que aprovechar mejor la luz solar reduciría el consumo eléctrico. Sin embargo, en la actualidad muchos expertos consideran que esta premisa ya no posee la misma solidez.

El propio Mira Pérez reconoce que medir con precisión el impacto energético real resulta complejo y que las estimaciones actualizadas son escasas o insuficientes.

Con los nuevos hábitos de consumo, el auge de la climatización, la digitalización y los cambios en los patrones laborales, numerosos analistas creen que el beneficio energético podría ser mucho menor que décadas atrás.

El peso económico del ocio y el turismo

No todos los sectores ven con malos ojos la continuidad del horario de verano.

Martín Perea, director del Máster en Energías Renovables de la Universidad Europea, considera que el modelo actual favorece especialmente al ocio, el turismo y la actividad comercial, pilares clave en economías como la española.

Las tardes más largas impulsan el consumo en restaurantes, comercios y actividades recreativas, fortaleciendo sectores económicos de gran relevancia.

Por ello, algunos empresarios y expertos advierten que eliminar el cambio podría tener repercusiones económicas notables, particularmente en países donde el turismo representa una fuente esencial de ingresos.

El debate político sigue sin resolverse

En 2018, la Unión Europea ya había intentado avanzar hacia la supresión del cambio horario mediante una iniciativa impulsada durante la presidencia de Jean-Claude Juncker.

La propuesta contemplaba que cada Estado miembro decidiera, mediante consultas nacionales, si mantenía permanentemente el horario de invierno o el de verano.

No obstante, las profundas diferencias entre gobiernos frenaron la iniciativa, que terminó archivada sin una resolución definitiva.

España, por su parte, creó una comisión de expertos para analizar la situación, pero tampoco logró establecer un consenso sólido.

La posición de quienes priorizan la salud

Las asociaciones que promueven una racionalización horaria continúan insistiendo en la necesidad de abandonar esta práctica.

ARHOE (Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles) defiende el mantenimiento permanente del horario de invierno, argumentando que es el más acorde con los ritmos circadianos naturales.

Desde una perspectiva médica, numerosos estudios vinculan los cambios horarios con alteraciones del sueño, fatiga, problemas de concentración y trastornos temporales en el bienestar general.

Para sus defensores, la eliminación del ajuste bianual supondría una mejora significativa para millones de ciudadanos europeos.

España, entre el legado histórico y el futuro europeo

Otro aspecto recurrente en la discusión española es su huso horario actual, alineado con Europa Central desde la época franquista, pese a que geográficamente comparte mayor afinidad con el meridiano de Greenwich.

Este desajuste histórico ha alimentado durante años propuestas para revisar no solo el cambio estacional, sino también el propio sistema horario nacional.

Sin embargo, ninguna de estas reformas logró consolidarse políticamente.

Un futuro todavía incierto

Por ahora, la realidad es clara: España continuará aplicando el cambio horario mientras Bruselas no adopte una postura definitiva.

La discusión permanece abierta entre quienes defienden la adaptación estacional como una herramienta funcional y quienes consideran urgente abandonar un sistema percibido como obsoleto.

El próximo adelanto de relojes volverá a poner sobre la mesa una cuestión que mezcla economía, salud, productividad y costumbres sociales, reflejando la dificultad de armonizar intereses tan diversos dentro de la Unión Europea.

Más que una hora: una decisión sobre el estilo de vida europeo

El debate sobre el horario no se limita a mover agujas o ajustar dispositivos electrónicos. En el fondo, representa una discusión más profunda sobre cómo las sociedades modernas organizan su tiempo, equilibran productividad y bienestar, y se adaptan a los cambios del siglo XXI.

Europa aún no ha encontrado una respuesta definitiva. Mientras tanto, millones de ciudadanos seguirán modificando sus relojes dos veces al año, en espera de una decisión que podría redefinir para siempre la relación entre el tiempo oficial y la vida cotidiana.