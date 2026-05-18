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Tragedia en las Maldivas: el increíble hallazgo en el caso de los cuatro buzos desaparecidos

La tragedia abrió una investigación para intentar determinar qué ocurrió durante la inmersión. Investigadores reportaron que la cueva es extremadamente profunda y que incluso profesionales altamente preparados evitan acercarse a ese sector.

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Tragedia en las Maldivas: el increible hallazgo en el caso de los cuatro buzos italianos desaparecidos

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Tragedia en Maldivas: cinco turistas italianos murieron durante una excursión de buceo.

La localización de las víctimas fue posible gracias al trabajo conjunto de militares maldivos y tres especialistas finlandeses en buceo que se incorporaron al operativo durante el fin de semana.

El accidente ocurrió el jueves cuando cinco integrantes de un grupo de buceo murieron mientras exploraban cuevas marinas a unos 50 metros de profundidad en la zona conocida como Thinwana Kandu, también llamada “Cueva del Tiburón”. Las autoridades consideran que se trata del peor accidente de buceo individual registrado en el archipiélago del Océano Índico.

Quiénes eran las víctimas

Las víctimas fueron identificadas como Monica Montefalcone, su hija Giorgia Sommacal, el biólogo marino Federico Gualtieri, la investigadora Muriel Oddenino y el instructor de buceo Gianluca Benedetti.

El cuerpo de Benedetti había sido recuperado primero, cerca de la entrada de la cueva, mientras que el resto del grupo fue encontrado más adentro del sistema submarino.

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Además, durante el operativo murió el sargento mayor Mohamed Mahudhee, integrante de las Fuerzas de Defensa Nacional de Maldivas, quien participaba de las tareas de rescate y había sido internado en estado crítico.

Investigan qué ocurrió durante la inmersión

Las autoridades maldivas abrieron una investigación para determinar qué sucedió durante la expedición submarina. El portavoz presidencial Mohamed Hussain Shareef explicó que se trata de una cueva extremadamente profunda y afirmó que incluso buzos altamente entrenados suelen evitar ese sector.

En paralelo, el operador turístico italiano Albatros Top Boat negó haber autorizado una inmersión de esas características. Según indicó la empresa, la excursión había sido organizada como una expedición científica para recolectar muestras de coral y no para realizar espeleobuceo profundo.

Otro de los puntos bajo análisis es el equipamiento utilizado. De acuerdo con la investigación preliminar, los buzos habrían utilizado equipos recreativos convencionales y no material técnico especializado para exploración de cuevas submarinas profundas.

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También se intenta establecer si el grupo ingresó sin guía local y si utilizó el denominado “hilo de Ariadna”, una cuerda de seguridad obligatoria en determinados sistemas submarinos para evitar la desorientación.

Las hipótesis sobre la tragedia

Entre las hipótesis que manejan los investigadores aparece la posibilidad de que el grupo se haya desorientado dentro de la cueva debido al mal clima y la escasa visibilidad. Otra teoría indica que alguno de los integrantes podría haber quedado atrapado y que el resto intentó asistirlo hasta quedarse sin aire.

Expertos en medicina subacuática también mencionaron la posibilidad de una intoxicación por oxígeno causada por una mezcla inadecuada de gases en los tanques. Según especialistas, a 50 metros de profundidad existen riesgos severos de crisis hiperóxicas, que pueden provocar problemas neurológicos y ataques de pánico.

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, aseguró que el gobierno trabajará para repatriar los cuerpos de las víctimas.

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