El duro embate judicial de Milett Figueroa contra Mimi Alvarado por sus fuertes dichos

En el mismo, se detallaron los términos de las dichos utilizados por Mimi Alvarado en una entrevista para el programa A la Tarde (América Tv) que Milett Figueroa consideró agraviantes contra su persona y donde también mencionó a su madre, y se avisó que en caso de que no exista una retractación pública, se avanzará en el fuero civil en concepto de daños y perjuicios.

"De no mediar retractación se iniciará acción civil reparatoria y trabe embargo proporcional sobre los bienes", se precisa en el escrito presentado por la defensa legal de la modelo peruana, en un escándalo que promete nuevos capítulos.

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El explosivo testimonio de Mimi Alvarado contra Milett Figueroa por su relación con Marcelo Tinelli

Mimi Alvarado apuntó directamente contra Milett Figueroa tras la separación de Marcelo Tinelli en una nota a mediados de abril con el programa A la Tarde (América Tv).

"Ella dijo: 'Yo corté la relación'. Ella la cortó, ¿en serio? No me digas. Dudo. Al final no le creí, pues la tipa es actriz. Entonces, en un momento veo que la tipa no me sigue más. Ah, entonces así, vamos a ser perras. Entonces, si ella es perra, yo soy una perra aquella", comenzó la novia de Luciano El Tirri.

Y luego arremetió contra la madre de Milett Figueroa: "Su mamá es una atrevida y yo se lo dije a mi Milett, porque esa mujer se atreve a decir que soy una irrespetuosa y bueno, me voy a proteger con anillos, con cosas,porque dicen que la mamá de Milett es la bruja más grande del Perú".

"Ella en un momento se atrevió a decir que yo no soportaba a su hija porque yo estaba enamorada de Marcelo. Señores: ¿yo con 20 años de relación con Luciano, mi novio, voy a estar enamorada de Marcelo? Yo digo: qué desubicada tu mamá que dijo eso. Milett dijo: ah no, lo que pasa que mamá, qué se yo... 'Si tu mamá, la maldita bruja del Perú, la bruja más grande', y no me arrepiento nada de lo que digo", siguió picante Mimi Alvarado.

La acusación fue aún más fuerte cuando la paneslita habló del pasado sentimental de la modelo en su país: "Ella tiene un prontuario muy importante. Yo sé que del mismo país de ella, me dijeron cosas tremendas: 'No sé cómo Marcelo está con ella porque esa mina en Perú es gatúbela'. Si esa tipa llega a volver con Marcelo, júrelo por Dios que hay macumba en el medio".

Por último, Mimi Alvarado redobló la apuesta con una declaración explosiva: "Esto te lo juro, mira, por mi nombre entero. María de Santa Gracia Alvarado confirma que Milett le hizo macumba a Marcelo. Lo volvió casi loco, pero no pudo porque la energía de Marcelo es muy fuerte".