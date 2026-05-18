El Gobierno volvió a tener superávit financiero en abril: cuál fue el mensaje de Milei y Caputo

La reducción continuó durante las primeras semanas de 2026. De acuerdo con la información oficial, el monto efectivamente utilizado al 14 de enero descendió a 4.600 millones de yuanes, equivalentes a unos U$S679 millones, consolidando una baja cercana al 78% durante 2025 y superior al 87% desde el inicio de la actual gestión.

Las expectativas por la conferencia de Bausili, además de posibles novedades en la política monetaria y cambiaria a partir de la aprobación de la segunda revisión del programa con el FMI, rondaban en la chance de que el titular del BCRA se refiera a la decisión del Gobierno de continuar utilizando o no el swap para financiarse en el futuro.

Las dudas surgen a partir de la relación de alineación geopolítica de la Casa Rosada con el gobierno de Donald Trump, y la ayuda financiera del Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La caída del uso del swap chino refleja un cambio en la estrategia financiera del Ejecutivo y del Banco Central, que buscan disminuir la dependencia de mecanismos extraordinarios de liquidez para sostener el frente cambiario y las reservas internacionales.

El acuerdo vigente entre el BCRA y el Banco Popular de China mantiene un límite total de 130.000 millones de yuanes -unos U$S19.000 millones al tipo de cambio actual- y fue renovado en agosto de 2023 por un plazo de tres años, con vencimiento previsto para agosto de 2026.

Milei, Caputo y el superávit fiscal como política de Estado

Javier Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili almorzaron en Olivos. Foto X

Según el informe financiero de abril dado a conocer este lunes por Luis Caputo, "el Sector Público Nacional (SPN) registró en abril un superávit primario de $632.844 millones y un superávit financiero de $268.103 millones".

Caputo precisó que "en el mes, el pago de intereses de deuda pública neto de intra sector público alcanzó los $364.741 millones".

El ministro de Economía resaltó además que "en el primer cuatrimestre, el Sector Público Nacional acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,5% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2056394411056013652?s=20&partner=&hide_thread=false EL SUPERÁVIT FISCAL ES POLÍTICA DE ESTADO PERMANENTE.

VLLC! https://t.co/fIgp7eV6OD — Javier Milei (@JMilei) May 18, 2026

Milei avaló la explicación de Caputo, quien sostuvo que "el superávit fiscal es consistente con una estricta administración del gasto público, que permite asegurar el orden en las cuentas públicas mientras se continúan devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos".

Y agregó: "Esta dinámica permitirá alcanzar en 2026 tres años consecutivos de superávit financiero disminuyendo impuestos y honrando la totalidad de los compromisos del Sector Público Nacional, un hecho inédito en la historia argentina".