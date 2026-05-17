Los desgarradores mensajes de despedida para la argentina que murió en un choque en Australia

“Vuela alto hermosa”, “Sere no puedo creerlo, fuerzas a toda la familia” y “Con tantas ganas que tenías de vivir, no puedo creerlo”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus amigos junto a emojis de corazones rotos, palomas y caritas tristes.

Una de sus compañeras de viaje también le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales: “Agradezco al universo haber tenido la posibilidad de conocerte y compartir días tan soñados. Koh Tao fue mi casa gracias a vos y a la hermosa gente que te rodeaba. Buen viaje, Sere”.

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Un viaje marcado por la aventura

Serena compartía habitualmente reflexiones sobre sus viajes y experiencias alrededor del mundo. Tras su paso por Koh Tao, en Tailandia, había publicado un mensaje sobre el crecimiento personal que le dejó esa experiencia.

“Vivir en una isla paradisíaca, estar en patas todo el día, conocer las profundidades del infinito azul y por ende las mías. Dicen que nunca te vas siendo la misma que llegaste, y puff cuánta verdad… crecimiento puro”, escribió.

La joven había estudiado Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Nacional de Rosario y antes de llegar a Australia había vivido en Italia, donde trabajó ayudando a argentinos a tramitar la ciudadanía.

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Europa, Asia y Oceanía formaban parte del recorrido que documentaba en sus redes sociales.

Cómo fue el accidente

El vuelco ocurrió el jueves por la noche y tuvo como protagonista a un colectivo de la empresa FlixBus que transportaba a más de 30 pasajeros, en su mayoría jóvenes mochileros y turistas extranjeros.

Las autoridades australianas describieron la escena como “catastrófica” debido a la violencia del impacto y a la cantidad de heridos atrapados dentro del vehículo.

Serena fue rescatada con vida y trasladada de urgencia a un hospital, pero murió horas después producto de las graves lesiones sufridas en el accidente.

En tanto, Valentina continúa internada en el Hospital Universitario de Townsville bajo observación médica.