De anunciar la muerte de la Reina a un escándalo sexual: los secretos del periodista que sacude a la BBC

Embed

El periodista, fue la cara de la BBC para anunciar la muerte de la Reina Isabel II el pasado 8 de septiembre de 2022.

Sin embargo, la policía dice que por el momento, no existe una base legal como para iniciar una causa penal contra el periodista Edwards.

BBC: De anunciar la muerte de la reina a un escándalo con fotos sexuales

"Hace pocos momentos, el palacio de Buckingham anunció la muerte de su majestad, la Reina Isabel II". Así dio Huw Edwards la primicia mundial por la BBC sobre el deceso que quien reinó durante 70 años en Gran Bretaña. Con tono sereno y con un traje negro y corbata al tono sobre una camisa blanca. El mismo tipo de vestimenta que usó durante los días subsiguientes por el duelo hasta el entierro de la reina en la capilla de San Jorge.

Ahora, esa misma composición puede servir para graficar la situación en la BBC, sacudida por la denuncia que comenzó con una figura misteriosa. Pocos días se necesitaron para conocer su identidad. El reconocido periodista fue quien pagó a un joven para acceder a fotografías de sexo explícito. Su esposa, Vicky Flind fue la que reveló que Edwards era la cabeza de todo este escándalo.

Quién es Huw Edwards

Es el presentador de noticias más prestigioso de la BBC. O era, hasta ahora. Tiene 61 años, y una experiencia de 40 años en la cadena británica informativa por excelencia. Fue ascendiendo hasta convertirse en la "cara" de la BBC.

Su último trabajo fue la coronación de Carlos III, primero en Londres y la semana pasada en Escocia, uno de los componentes del Reino Unido.

Pero justo mientras estaba en Edimburgo, el diario sensacionalista "The Sun" publicó la nota que revolucionó a la BBC. Un importante personaje de la BBC pagó una fortuna por tener fotografías de sexo explícito. Pero no dio su nombre.

Solo cinco días más tarde, Vicky Flind, su esposa dijo que el periodista estrella Huw Edwards fue quien hizo ese pago de 45.000 dólares por esas fotografías.

Tras 20 años como el rostro visible del principal informativo de la BBC, Edwards se posicionó como uno de los periodistas con mayor sueldo de la televisión británica. En el año 2017, cuando la cadena se vio obligada por el Parlamento a desvelar los salarios de sus presentadores estrella, salió a la luz que Edwards cobraba 550.000 libras esterlinas anuales.

Como la BBC se mantiene con el erario público principalmente, un debate parlamentario hizo que se le rebajara el sueldo a 435.000 libras esterlinas ( unos US$568.000).

Como si fuera una estrella del jet set, hasta tuvo una participación en la película "skyfall" con el mismísimo James Bond.

Tras una serie de críticas, la cadena se vio presionada para reducirle el salario, que descendió a 435.000 libras anuales.La gran pantalla también se hizo eco de su imagen. El presentador realizó un cameo en la películaSkyfall de James Bond, donde aparecía anunciando en televisión un ataque ficticio al servicio de inteligencia británico.

edwards en película de 007 .jpg La fama del periodista Edwards lo llevó a realizar un cameo en la película "skyfall" de la saga de James Bond. (Foto: A24.com)

Una revelación familiar detrás del escándalo de las fotos

Su mujer, Vicky Flinds, decidió hacer público que él es la persona que buscaba el diario The Sun. Lo hizo para poder afrontar un drama oculto que hay detrás de este caos en la superficie.

la esposa del presentador de la BBC.jpg La esposa de Huw Edwards revelo que él es el presentador de la BBC que pagó por acceder a fotos de sexo explícito. (Foto: Faily Express)

"A la luz de las recientes informaciones que hacen referencia al ‘presentador de la BBC’, he decidido publicar este comunicado en nombre de mi esposo, Huw Edwards, después de cinco días extremadamente difíciles para mi familia", declaró la mujer. El matrimonio tiene 5 hijos entre 18 y 24 años de edad. Pero este suceso ha hecho que Vicky contara una situación desconocida sobre el presentador más conocido del Reino Unido

Desde el año 2002 padece una depresión con episodios severos cada tanto. Es por eso que debe estar siempre con medicación. Es por eso que decidió dar a conocer que fue quien pagó por esas fotos.

"Lo hago principalmente por su bienestar mental y para proteger a nuestros hijos", apuntó en el comunicado remitido a la BBC. Allí también contó que el pasado jueves, los responsables de la BBC le informaron a Huw sobre esa denuncia que se haría pública. Incluso ahora se sabe que algunos colegas, dentro de la BBC habían iniciado una investigación interna ante los trascendidos que ya circulaban. Por eso, su esposa decidió salir a aclarar todo lo que pueda.

Declaró que Huw sufre de graves problemas de salud mental. "Como ya es sabido, ha sido tratado por depresión severa en los últimos años. Los acontecimientos de los últimos días han empeorado mucho las cosas, ha sufrido otro episodio grave y ahora está recibiendo atención hospitalaria, donde permanecerá en el futuro previsible" dijo Vicky.

40 años en la bbc.jpg Huw Edwards estuvo 40 años en la BBC y cimentó una carrera que lo llevó a ser el principal presentador y el mejor pago de la cadena. (Foto: Gentileza The sun)

El futuro inmediato de Huw, una incógnita

La BBC ha tomado la decisión de suspenderlo por el momento. No podrá estar más al frente de noticieros ni aparecer en pantalla, pero no lo han echado. Al mismo tiempo, Scotland Yard, la policía inglesa, adelantó que por el momento, la existencia de las fotografías y el pago que realizó no configuran un delito. Pero puede derivar en un caso de pedofilia, por ejemplo si surgen nuevos elementos.

Por todo eso, su esposa ha dicho que Huw hablará en poco tiempo más: "Tiene la intención de responder a las historias que se han publicado una vez que esté recuperado" ,dijo.

Ese día, tal vez esté por última ve en su vida delante de una cámara.