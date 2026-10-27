El presidente de The Americas Council aseguró que el Gobierno argentino "estaba enterado" del plan de fuga de Flávio Bolsonaro

“No puedo dar más detalles, pero puedo confirmarles que se burló a la Policía Federal brasileña haciéndoles saber que Flávio estaba en la frontera con Argentina. Para cuando esa información se estaba dando, Flávio ya estaba volando por el espacio aéreo de Venezuela”, declaró.

Consultado sobre si la información inicial que ubicaba a Bolsonaro en Puerto Iguazú había sido utilizada como señuelo, respondió: “Es correcto”.

Levy también sostuvo que el objetivo principal era evitar que el senador quedara detenido. “Lo más importante es salvaguardar la vida de Flávio porque no solamente era retirarle los pasaportes, lo iban a encarcelar”, señaló.

En ese sentido, recordó un intercambio durante el debate electoral entre Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al afirmar que las palabras del mandatario brasileño sobre el tema “no se tomaron gratuitamente”.

La supuesta participación de Javier Milei

Uno de los puntos centrales de las declaraciones fue la presunta intervención del Gobierno argentino en el traslado. Al ser consultado sobre qué funcionarios argentinos conocían la operación, Levy respondió que, según su versión, el único informado era el presidente Javier Milei.

“El único que estaba enterado de esto es el presidente Milei. Él estuvo en parte de la coordinación de toda esta operación y gracias al presidente hoy Flávio está vivo”, afirmó.

En la misma línea, agregó: “Javier Milei es parte fundamental para que Flávio Bolsonaro hoy esté con vida”.

Hasta el momento, estas afirmaciones corresponden al relato de Levy durante la entrevista con A24 y no constituyen, por sí mismas, una confirmación independiente de la participación del Gobierno argentino.

La derrota electoral y las investigaciones judiciales

La salida de Flávio Bolsonaro se produjo después de que perdiera las elecciones presidenciales de Brasil frente a Lula. Según informó Reuters, fuentes cercanas al senador confirmaron que había abandonado el país con destino a Estados Unidos. CNN también informó que el legislador viajó junto con su esposa y sus dos hijas.

El desplazamiento ocurrió después de que el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ordenara la entrega de los pasaportes del senador, incluidos los correspondientes a otras nacionalidades, en un plazo de 24 horas. La medida se enmarcó en una investigación por presunto lavado de dinero que también involucra al abogado Willer Tomaz. La Policía Federal brasileña canceló los documentos después de que Bolsonaro no cumpliera con la orden judicial dentro del plazo establecido.

Levy aseguró que la planificación del operativo estuvo vinculada con el escenario político posterior a las elecciones y mencionó al gobernador electo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como una figura relevante para la oposición brasileña en los próximos días.

“La figura clave de los siguientes días va a ser Tarcísio de Freitas, que como ustedes saben ha sido reelecto en Sao Pablo y va a encabezar una oposición desde Estados Unidos”, sostuvo.

El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. (Foto: Reuters).

Las acusaciones de fraude y la posición de Trump

Durante el diálogo con A24, Levy también hizo referencia a un supuesto fraude electoral en Brasil. “Se ha trabajado mucho con las iglesias evangélicas en Brasil. Estamos hablando de un fraude que se va a saber más adelante”, afirmó.

Además, interpretó que el presidente estadounidense, Donald Trump, no reconocerá fácilmente la victoria de Lula. “El presidente Trump no va a reconocer fácilmente la victoria, aunque lo dijo ayer por razones estratégicas", dijo y agregó: "No va a reconocer oficialmente de manera fácil el Gobierno de Lula”.

Levy vinculó la autorización para que Bolsonaro viajara a Estados Unidos con las declaraciones públicas de Trump sobre la elección brasileña. Según sostuvo, para cuando el mandatario estadounidense fue consultado por los resultados electorales frente a la Casa Blanca, la salida del senador ya había sido autorizada.

El avión privado que esperaba en Puerto Iguazú

Un jet Gulfstream G400 de la empresa Byron Fly esperaba desde el día anterior en el aeropuerto de Puerto Iguazú, en Misiones, para trasladar a Flávio Bolsonaro y a su familia hacia Estados Unidos, según la información difundida en el programa WiFi. La hipótesis planteada contemplaba una escala en territorio argentino antes de continuar el viaje hacia Miami y, posteriormente, Washington o bien si se trataba de un "operativo de distracción".

En el programa, el periodista Santiago Fioriti afirmó que “alguien contrató el servicio de un avión privado para hacer escala en la Argentina desde Brasil y volar desde allí a Estados Unidos. El plan de fuga contempló al Gobierno argentino”.

Por su parte, Nicolás Wiñazki aseguró que el Gobierno argentino “sabía que Bolsonaro se iba a ir del país (Brasil), que estaba involucrado el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que había un avión esperándolo en Puerto Iguazú”.

Según los detalles difundidos, el avión esperaba con un piloto y dos azafatas la llegada de ocho pasajeros, entre ellos Bolsonaro, su esposa, sus hijas y otros cuatro integrantes.

Entre las hipótesis mencionadas también figuraba la posibilidad de que se utilizaran pasaportes europeos para facilitar el traslado y que la presencia de la aeronave en Misiones formara parte de una maniobra de distracción para ocultar la salida real.