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Qué es el adenocarcinoma pulmonar, el tumor maligno que le diagnosticaron a León XIV

El Vaticano informó que el sumo pontífice fue sometido a una cirugía torácica en el Policlínico Gemelli de Roma, donde le extirparon parte del pulmón derecho. Cómo continuará su recuperación.

El Papa León XIV fue operado de un nódulo pulmonar. (Foto: REUTERS)

El Papa León XIV fue operado de un nódulo pulmonar. (Foto: REUTERS)

El papa León XIV fue diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que afecta las células glandulares del pulmón. La información fue difundida este martes a través de un parte médico atribuido al Vaticano, luego de una intervención quirúrgica realizada en el Policlínico Gemelli de Roma.

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De nuevo, el ángel guardián del papa Francisco estará al cuidado de León XIV (Foto: a24.com)

Según el comunicado proporcionado, la operación fue exitosa y no presentó complicaciones. El pontífice permaneció aproximadamente tres horas en el quirófano, aunque el procedimiento quirúrgico propiamente dicho duró cerca de 90 minutos.

Tras la intervención, León XIV despertó con normalidad y, después de un período de observación, regresó a su habitación, ubicada en el décimo piso del centro médico. El diagnóstico fue confirmado mediante un examen histológico realizado durante la cirugía, que permitió identificar la naturaleza maligna del tumor.

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del pulmón, encargadas de producir sustancias como el moco. Se trata de uno de los tumores malignos más frecuentes que afectan a este órgano. Según explicó el Dr. Claudio Zin en A24, es un tipo de tumor maligno del pulmón.

Una de las características de esta enfermedad es que puede desarrollarse sin provocar síntomas evidentes durante sus primeras etapas, lo que dificulta su detección temprana. En algunos pacientes, el diagnóstico se produce durante estudios de rutina o controles realizados por otros motivos.

En el caso de León XIV, los chequeos médicos realizados cuando asumió como sumo pontífice no habían revelado indicios preocupantes. Sin embargo, estudios posteriores detectaron una lesión que motivó la intervención.

Cómo fue la operación del papa León XIV y qué dice el parte médico

El procedimiento se realizó mediante una técnica de cirugía torácica asistida por video, que permitió extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho. La intervención estuvo encabezada por el profesor Stefano Margaritora, acompañado por Elisa Meacci, Maria Teresa Congedo y Leonardo Petracca Caravella, en tanto, el equipo de anestesiología estuvo integrado por Massimo Antonelli, Giovanni Punzo y Giuseppe Bello.

El Vaticano informó que el estudio histológico intraoperatorio confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, una posibilidad que ya había sido considerada a partir de los exámenes previos. La operación se desarrolló sin complicaciones y el pontífice inició su recuperación en el hospital.

PARTE MÉDICO DEL PAPA LEÓN XIV: "ADENOCARCINOMA PULMONAR"

Cómo sigue la salud del papa León XIV después de la cirugía

Aunque la intervención fue exitosa, la evolución del pontífice dependerá de los resultados de los análisis del tejido extirpado y de la evaluación de la extensión de la enfermedad. Los especialistas deberán determinar las características del tumor y establecer si las células cancerosas estaban limitadas al pulmón o si existe compromiso de otros tejidos.

Los médicos también deberán elaborar un perfil del tumor para definir los próximos pasos y determinar si será necesario algún tratamiento adicional. Por el momento, no se informó que el Papa deba someterse a quimioterapia o radioterapia.

Esa decisión dependerá de los resultados de los estudios complementarios. El Vaticano había previsto aproximadamente una semana de internación para su recuperación y la suspensión temporal de sus actividades públicas hasta el 20 de octubre.

En pocas palabras

  • Papa León XIV: Fue operado de éxito de un nódulo pulmonar y se recupera.
  • Diagnóstico: Adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer en las células glandulares del pulmón.
  • Procedimiento: Cirugía torácica asistida por video para extirpar el lóbulo inferior derecho del pulmón.
Resumen generado por Thinkindot AI
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