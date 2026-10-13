Qué es el adenocarcinoma pulmonar, el tumor maligno que le diagnosticaron a León XIV

Una de las características de esta enfermedad es que puede desarrollarse sin provocar síntomas evidentes durante sus primeras etapas, lo que dificulta su detección temprana. En algunos pacientes, el diagnóstico se produce durante estudios de rutina o controles realizados por otros motivos.

En el caso de León XIV, los chequeos médicos realizados cuando asumió como sumo pontífice no habían revelado indicios preocupantes. Sin embargo, estudios posteriores detectaron una lesión que motivó la intervención.

Cómo fue la operación del papa León XIV y qué dice el parte médico

El procedimiento se realizó mediante una técnica de cirugía torácica asistida por video, que permitió extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho. La intervención estuvo encabezada por el profesor Stefano Margaritora, acompañado por Elisa Meacci, Maria Teresa Congedo y Leonardo Petracca Caravella, en tanto, el equipo de anestesiología estuvo integrado por Massimo Antonelli, Giovanni Punzo y Giuseppe Bello.

El Vaticano informó que el estudio histológico intraoperatorio confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, una posibilidad que ya había sido considerada a partir de los exámenes previos. La operación se desarrolló sin complicaciones y el pontífice inició su recuperación en el hospital.

PARTE MÉDICO DEL PAPA LEÓN XIV: "ADENOCARCINOMA PULMONAR"

Cómo sigue la salud del papa León XIV después de la cirugía

Aunque la intervención fue exitosa, la evolución del pontífice dependerá de los resultados de los análisis del tejido extirpado y de la evaluación de la extensión de la enfermedad. Los especialistas deberán determinar las características del tumor y establecer si las células cancerosas estaban limitadas al pulmón o si existe compromiso de otros tejidos.

Los médicos también deberán elaborar un perfil del tumor para definir los próximos pasos y determinar si será necesario algún tratamiento adicional. Por el momento, no se informó que el Papa deba someterse a quimioterapia o radioterapia.

Esa decisión dependerá de los resultados de los estudios complementarios. El Vaticano había previsto aproximadamente una semana de internación para su recuperación y la suspensión temporal de sus actividades públicas hasta el 20 de octubre.